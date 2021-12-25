Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralmıştı! İsmail Çipe bu sezon bir ilki başardı: Antalyaspor maçında...
Galatasaray'da bu sezon Fernando Muslera'nın forma giymediği maçlardaki performansı ile tartışma yaratan İsmail Çipe, Antalyaspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez kalesini gole kapatmayı bildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
Galatasaray'ın yedek kalecisi İsmail Çipe, Süper Lig'in 18. Haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon 5. kez Sarı-Kırmızılı takımın kalesini korudu.
BU SEZON İLK KEZ...
Bu sezon daha önce oynadığı 4 maçtaki performansıyla eleştirilen ve kalesine gelen isabetli şutların büyük bir bölümünde gole engel olamayan İsmail, Antalyaspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez kalesini gole kapatmayı bildi.
TARAFTARDAN ALKIŞ ALDI
Antalyaspor karşısında kalesine gelen 3 isabetli şutta rakiplerine gol izni tanımayan İsmail Çipe, Akdeniz ekibine karşı koyduğu performansla bu kez taraftarlardan alkış aldı.
"İSMAİL ORTAYA, 3'LÜ ÇEKTİR TAYFAYA"
Galatasaraylı taraftarlar da maç sonunda İsmail Çipe'yi bağrına bastı ve genç file bekçisine, "İsmail ortaya, 3'lü çektir tayfaya" şeklinde tezahürat yaptı.
Galatasaray altyapısından yetişen yaşındaki İsmail Çipe, şu ana kadar Sarı-Kırmızılı takımla A Takım'da 13 maçta görev yaptı.