Muslera’nın yokluğunda kaleyi devralmıştı! İsmail Çipe bu sezon bir ilki başardı: Antalyaspor maçında...

BU SEZON İLK KEZ...

Bu sezon daha önce oynadığı 4 maçtaki performansıyla eleştirilen ve kalesine gelen isabetli şutların büyük bir bölümünde gole engel olamayan İsmail, Antalyaspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez kalesini gole kapatmayı bildi.