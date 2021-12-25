Aslan evinde kükredi! (Galatasaray 2-0 Antalyaspor MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
25.12.2021 18:07
- Son Güncelleme: 25.12.2021 18:09
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Sofiane Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.