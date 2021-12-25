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Aslan evinde kükredi! (Galatasaray 2-0 Antalyaspor MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

25.12.2021 18:07 - Son Güncelleme: 25.12.2021 18:09
Aslan evinde kükredi! Galatasaray 2-0 Antalyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

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Aslan evinde kükredi! Galatasaray 2-0 Antalyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Sofiane Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Aslan evinde kükredi! Galatasaray 2-0 Antalyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 27'ye yükseltti. Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

Aslan evinde kükredi! Galatasaray 2-0 Antalyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

İkinci yarının ilk maçında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Aslan evinde kükredi! Galatasaray 2-0 Antalyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Antalyaspor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

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