Sir Alex Ferguson'dan Cristiano Ronaldo'yu şoke eden Messi kıyaslaması! " Messi daha iyi..."
Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rekabetinde, Manchester United'in efsane hocası Sir Alex Ferguson'dan Ronaldo ve Messi'ye dair açıklamasında şoke eden cevap. " Messi daha iyi..."
26.12.2021 03:27
- Son Güncelleme: 26.12.2021 03:35
Sezon başında eski takımı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'daki efsane hocası Sir Alex Ferguson ile eskisi kadar yakın değil.
36 yaşındaki Portekizli yıldız, yaz transfer sezonun son günlerinde Juventus'tan Manchester United'ın yolunu tutmuştu.
Bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteren Manchester United'da Cristiano Ronaldo, takımının en çok gol atan oyuncusu konumunda.
BALLON D'OR'DA İLK 5'E GİREMEDİ!
Bu sezon Lionel Messi'yle karşılaştırıldığında daha iyi bir performans gösteren Ronaldo, Ballon d'Or 2021'de ilk 5'e girememişti.Bu yıl Ballon d'Or'u Jorginho ve Lewandowski'nin önünde ilk sırayı alan Messi kazandı.