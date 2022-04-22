RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'e konuk oluyor. Son 9 lig maçının 8'ini kazanan Kanarya deplasmandan 3 puanla dönmek isterken ligde kalmak isteyen Rizespor'un da tüm kozları sahada olacak. İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri.

22.04.2022 09:41 - Son Güncelleme: 22.04.2022 09:52
Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Vitor Pereira'nın ayrılması ve İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle bambaşka bir çehreye bürünen sarı-lacivertliler, galibiyet serisini Rize'de de devam ettirmek istiyor.

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Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Son 9 lig maçının 8'ini kazanan ve tek beraberliği 10 kişi kaldığı Trabzon maçında elde eden Fenerbahçe, üst üste 6'ıncı galibiyeti hedefliyor.

Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Yakaladığı çıkışla 2. sıraya yerleşen Sarı Kanarya, uzun yıllardır katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ön eleme vizesi almayı hedefliyor.

Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

İLK MAÇI 4-0 KAZANDI
Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı. Berisha'nın perdeyi açtığı maçta Serdar Dursun hat-trick yapmıştı.

Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinin de kümede kalma savaşında 3 puana ihtiyacı bulunuyor. Farklı iki hedefi olan ekiplerin karşılaşmasında kaybeden ağır yara alacak.

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