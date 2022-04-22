Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinin de kümede kalma savaşında 3 puana ihtiyacı bulunuyor. Farklı iki hedefi olan ekiplerin karşılaşmasında kaybeden ağır yara alacak.