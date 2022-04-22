Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'e konuk oluyor. Son 9 lig maçının 8'ini kazanan Kanarya deplasmandan 3 puanla dönmek isterken ligde kalmak isteyen Rizespor'un da tüm kozları sahada olacak. İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri.
22.04.2022 09:41 - Son Güncelleme: 22.04.2022 09:52
Son 9 lig maçının 8'ini kazanan ve tek beraberliği 10 kişi kaldığı Trabzon maçında elde eden Fenerbahçe, üst üste 6'ıncı galibiyeti hedefliyor.