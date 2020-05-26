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Muriqi'e Fransız talip! Şampiyonlar Ligi hediyesi olacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performans ile Avrupa ekiplerinin ilgisini çeken Vedat Muriqi'e bir talip de Fransa'dan geldi. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Fransız ekip, kadrosunu Kosovalı golcü ile güçlendirmek istiyor. İşte detaylar...

26.05.2020 08:36 - Son Güncelleme: 26.05.2020 08:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





