Muriqi'e Fransız talip! Şampiyonlar Ligi hediyesi olacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performans ile Avrupa ekiplerinin ilgisini çeken Vedat Muriqi'e bir talip de Fransa'dan geldi. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Fransız ekip, kadrosunu Kosovalı golcü ile güçlendirmek istiyor. İşte detaylar...
26.05.2020 08:36
- Son Güncelleme: 26.05.2020 08:36
Yaz transfer döneminde 13 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de şüphesiz en flaş transfer Vedat Muriqi olmuştu.
Galatasaray ile kıyasıya bir yarışa giren sarı-lacivertli ekip, 3.5 milyon euro + 3 kiralık futbolcu karşılığında Muriqi'yi kadrosuna katmıştı.
Sarı Kanaryalar ile 28 karşılaşmada 15 gol 6 asistlik bir performans sergileyen Kosovalı golcü, Avrupa devlerini de peşine taktı.
İngiltere Premier Lig ve Serie A ekipleri başta olmak üzere birçok ekibin radarında bulunan 26 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir talip ortaya çıktı.
NtvSpor'un haberine göre; Fransa Ligue 1'in corona virüsü salgını nedeniyle tescil edilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan Rennes, Vedat Muriqi'yi istiyor.