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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Hollandalı yıldız Leroy Fer'e flaş teklif

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor. Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş'ın, Feyenoord'da forma giyen Leroy Fer için sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı.

25.05.2020 19:58 - Son Güncelleme: 25.05.2020 20:22
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Hollandalı yıldız Leroy Fer'e flaş teklif

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını tam gaz devam eden Beşiktaş, bonservissiz ve kiralık futbolculara yöneldi.

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Hollandalı yıldız Leroy Fer'e flaş teklif

Hollanda medyasına yansıyan haberlere göre Beşiktaş, Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'ta forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Leroy Fer için 3 yıllık bir sözleşme teklifi yaptı.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Hollandalı yıldız Leroy Fer'e flaş teklif

Feyenoord'da kazandığı ücretten daha fazla bir bedel öneren Beşiktaş'ın Leroy Fer ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Hollandalı yıldız Leroy Fer'e flaş teklif

LEROY FER KİMDİR?

5 Ocak 1990'da Hollanda'nın Zoetermeer kentinde dünyaya gelen Leroy Fer, futbola Feyenoord altyapısında başladı.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Hollandalı yıldız Leroy Fer'e flaş teklif

Sırayla Norwich City ve QPR'da oynayan Leroy Fer, 2016 yılında Swansea City'e transfer oldu.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Hollandalı yıldız Leroy Fer'e flaş teklif

Daha sonra Galler ekibinden Feyenoord'a geri dönen Fer'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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