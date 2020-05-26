Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ısrarla Çağlar Söyüncü'yü istiyor!
İngiltere Premier Lig'in önde gelen ekiplerinden Liverpool, gelecek sezonun transfer planlarını tamamlamak üzere . Transfer listesinde özellikle savunma, kanat ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Alman teknik adam Jürgen Klopp'un listesinin en başında Leicester City forması giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü var. Klopp, Avrupa transfer piyasasını karıştıran Çağlar Söyüncü için tüm imkanların zorlanmasını istiyor.
26.05.2020 12:07
- Son Güncelleme: 26.05.2020 12:07
"BARCELONA'YA GİDEBİLİR"
Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken onu transfer etmek istedi. Teklif yapmışlardı ancak biz Çağlar'ın sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesinin daha doğru olacağını düşündük. Bu yüzden Freiburg'u seçtik" dedi.
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