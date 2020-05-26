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Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ısrarla Çağlar Söyüncü'yü istiyor!

İngiltere Premier Lig'in önde gelen ekiplerinden Liverpool, gelecek sezonun transfer planlarını tamamlamak üzere . Transfer listesinde özellikle savunma, kanat ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Alman teknik adam Jürgen Klopp'un listesinin en başında Leicester City forması giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü var. Klopp, Avrupa transfer piyasasını karıştıran Çağlar Söyüncü için tüm imkanların zorlanmasını istiyor.

26.05.2020 12:07 - Son Güncelleme: 26.05.2020 12:07
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ısrarla Çağlar Söyüncü'yü istiyor!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan ve Avrupa devlerinin listesine giren Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ısrarla Çağlar Söyüncü'yü istiyor!

Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek isteyen Jurgen Klopp, Çağlar için tüm şartların zorlanmasını istedi.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ısrarla Çağlar Söyüncü'yü istiyor!

İngiliz basınında yer alan haberlerde Barcelona, Real Madrid ve Manchester City'nin istediği bilinen Çağlar Söyüncü'nün ilk tercihinin Liverpool olabileceği iddia edildi.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ısrarla Çağlar Söyüncü'yü istiyor!

İngiliz devi Liverpool'un transfer listesindeki diğer iki ismin ise Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho ve Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Marcos Llorente olduğu belirtildi.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ısrarla Çağlar Söyüncü'yü istiyor!

MENAJERİ TRANSFERİ İŞARET ETTİ
Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ısrarla Çağlar Söyüncü'yü istiyor!

"TEK KULÜP LIVERPOOL"
Mustafa Doğru ayrıca, Premier Lig'de Çağlar'ı transfer edebilecek tek kulübün Liverpool olduğunu da belirtirken, Fransız ekibi PSG'nin milli futbolcuya ilgisi olduğunu sözlerine ekledi.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ısrarla Çağlar Söyüncü'yü istiyor!

"BARCELONA'YA GİDEBİLİR"
Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken onu transfer etmek istedi. Teklif yapmışlardı ancak biz Çağlar'ın sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesinin daha doğru olacağını düşündük. Bu yüzden Freiburg'u seçtik" dedi.

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