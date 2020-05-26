Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ısrarla Çağlar Söyüncü'yü istiyor!

"BARCELONA'YA GİDEBİLİR"

Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken onu transfer etmek istedi. Teklif yapmışlardı ancak biz Çağlar'ın sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesinin daha doğru olacağını düşündük. Bu yüzden Freiburg'u seçtik" dedi.