Muriç'in yerine dünya yıldızı! Fenerbahçe düğmeye bastı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Önümüzdeki yılın kadrosu için çalışma yürüten Fenerbahçe, Muriç'in gitme ihtimaline karşı arayışlara başladı. Kosovalı golcüyü 20 milyon euro civarı bir bedelle satma planı yapan sarı-lacivertliler, Muriç'ten oluşacak boşluğu doldurmak için ise bir dünya yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...
29.05.2020 09:22
- Son Güncelleme: 29.05.2020 09:23
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada boş durmayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme birçok ismi almış, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sıklaştırmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre son 6 sezonda herhangi bir kupa ile tanışamayan sarı-lacivertliler bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.
Gelecek sezon güçlü ve alternatifli bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de operasyon başladı. Ara transfer döneminden bu yana özellikle İngiliz ve İtalyan ekiplerinin radarında olan Vedat Muriç'i satma kararı alan sarı-lacivertliler, bir dünya yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor.
Kosovalı oyuncusunu 20 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle satmayı hedefleyen yönetim, buradan gelecek parayla birçok bölgeye takviye yapacak, Roma'nın yıldızı Edin Dzeko'yu da kadrosuna katmaya çalışacak.