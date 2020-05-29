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Muriç'in yerine dünya yıldızı! Fenerbahçe düğmeye bastı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Önümüzdeki yılın kadrosu için çalışma yürüten Fenerbahçe, Muriç'in gitme ihtimaline karşı arayışlara başladı. Kosovalı golcüyü 20 milyon euro civarı bir bedelle satma planı yapan sarı-lacivertliler, Muriç'ten oluşacak boşluğu doldurmak için ise bir dünya yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

29.05.2020 09:22 - Son Güncelleme: 29.05.2020 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





