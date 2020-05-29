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Koronavirüs sonunda bunu da yaptırdı! Danimarka'da maça taraftarlar Zoom ile bağlandılar

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilendiği alanlardan biri spor organizasyonları oldu. Dünyanın en büyük ligleri başta olmak üzere pek çok futbol ligi ertelendi. Voleybol, basketbol ligleri, Formula 1 ayakları birer birer iptal edildi. Spor etkinlikleri arasında futbol ligleri yeniden başlayacak branş oldu. Ancak coronavirüs tehlikesinin hala devam etmesi nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Danimarka'da bu duruma sıra dışı bir yöntem bulundu. Koronavirüs sonunda bunu da yaptırdı...

29.05.2020 11:23 - Son Güncelleme: 29.05.2020 11:23
Koronavirüs sonunda bunu da yaptırdı! Danimarka'da maça taraftarlar Zoom ile bağlandılar

Corona virüs sonrası futbola dönen ülkelerden Danimarka'da tarihi anlar yaşandı.

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Koronavirüs sonunda bunu da yaptırdı! Danimarka'da maça taraftarlar Zoom ile bağlandılar

28 Mayıs itibariyle lige geri dönen ülkede Aarhus-Randers maçı tarihi görüntülere sahne oldu.

Koronavirüs sonunda bunu da yaptırdı! Danimarka'da maça taraftarlar Zoom ile bağlandılar

MAÇA CANLI YAYINLA BAĞLANDILAR

Milliyet'in haberine göre; 1-1 biten karşılaşmada ev sahibi Aarhus, yepyeni bir model denedi. Virüs nedeniyle maçlar seyircisiz olduğu için tribünlere dev ekranlar yerleştirildi.

Koronavirüs sonunda bunu da yaptırdı! Danimarka'da maça taraftarlar Zoom ile bağlandılar

Burada zoom bağlantısı ile 200 kadar taraftar anlık canlı olarak maça bağlandı. Taraftarların canlı zoom bağlantısı sayesinde sesleri, anlık tepkileri ve destekleri sahaya yansıtıldı.

Koronavirüs sonunda bunu da yaptırdı! Danimarka'da maça taraftarlar Zoom ile bağlandılar

İLK KEZ BÖYLE BİR TEKNİK KULLANILDI
Seyircisiz maçlarda ilk kez böyle bir teknik kullanıldı. Bununla beraber stadın bazı yerlerine karton taraftarların konulduğu da görüldü.

Koronavirüs sonunda bunu da yaptırdı! Danimarka'da maça taraftarlar Zoom ile bağlandılar

FIFA RESMİ HESABINDAN PAYLAŞTI
Ayrıca stat dışında parklada arabaların içinden dev ekranlarda da maç izlendi. Bu tarihi görüntüleri FIFA resmi hesaplarından paylaştı.

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