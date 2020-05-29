Koronavirüs sonunda bunu da yaptırdı! Danimarka'da maça taraftarlar Zoom ile bağlandılar
Koronavirüs pandemisinin en çok etkilendiği alanlardan biri spor organizasyonları oldu. Dünyanın en büyük ligleri başta olmak üzere pek çok futbol ligi ertelendi. Voleybol, basketbol ligleri, Formula 1 ayakları birer birer iptal edildi. Spor etkinlikleri arasında futbol ligleri yeniden başlayacak branş oldu. Ancak coronavirüs tehlikesinin hala devam etmesi nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Danimarka'da bu duruma sıra dışı bir yöntem bulundu. Koronavirüs sonunda bunu da yaptırdı...
29.05.2020 11:23
- Son Güncelleme: 29.05.2020 11:23
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