Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet ettiler
Koronavirüsün spor dünyasına getireceği ekonomik zorluklar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Türkiye liginin yanı sıra THY Avrupa Ligi'nin de ertelenmesiyle sezon kapandı. Ekonomik bağlamda zor duruma düşen kulüplerden biri Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbahçe Beko'da oyuncu ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle birçok yabancı oyuncunun FIBA'ya şikayette bulundukları ve Sloukas'ın başı çektiği bazı yıldızların da ayrılık kararı aldıkları iddia edildi.
29.05.2020 09:19
- Son Güncelleme: 29.05.2020 09:19
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