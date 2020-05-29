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Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet ettiler

Koronavirüsün spor dünyasına getireceği ekonomik zorluklar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Türkiye liginin yanı sıra THY Avrupa Ligi'nin de ertelenmesiyle sezon kapandı. Ekonomik bağlamda zor duruma düşen kulüplerden biri Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbahçe Beko'da oyuncu ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle birçok yabancı oyuncunun FIBA'ya şikayette bulundukları ve Sloukas'ın başı çektiği bazı yıldızların da ayrılık kararı aldıkları iddia edildi.

29.05.2020 09:19 - Son Güncelleme: 29.05.2020 09:19
Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet ettiler

Fenerbahçe Beko'da bazı yabancı oyuncular maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü EuroLeague Oyuncular Birliği (ELPA) üzerinden EuroLeague'e şikayet etti.

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Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet ettiler

Hürriyet'in haberine göre; Kulüp yetkilileri tüm yabancılar olmasa da oyuncuların çoğunluğunun şikayetini doğrularken konuyla ilgili şu açıklamayı yaptılar.

Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet ettiler

"Koronavirüs nedeniyle kulüp gelirlerinin ciddi anlamda daralmaya uğradığı bir gerçek."Bu nedenle basketbol takımının ödemelerinin aksadığı doğrudur. Ancak en kısa süre içinde konunun çözüleceğini belirtmek isteriz."

Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet ettiler

KADRODA DÜŞÜNÜLMEYENLER AĞIRLIKTA
Kulübü şikayet edenlerin ismi açıklanmasa da bu oyuncuların yeni sezondan takımda düşünülmeyen ve kulüpten umudunu kesenlerin olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet ettiler

Hem Türkiye Basketbol Federasyonu'nun hem de Euroleague'in sezonu iptal etmesinin ardından kendilerine çıkış arayan bu isimlerin şikayetlerinin altında alacaklarından başka bir neden daha yattığı öne sürüldü.

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