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Haberler Spor Falcao'nun saniyesi bile zarar! Galatasaray’a faturası daha da kabaracak

Falcao'nun saniyesi bile zarar! Galatasaray’a faturası daha da kabaracak

Falcao ile yapılan sözleşmedeki bonus maddesine göre Kolombiyalı forvetin oynadığı her dakika Galatasaray'a pahalıya patlıyor. Bu sezon şu ana kadar 3 maçta süre bulan Falcao 2 maçta daha oynarsa 4.2 milyon lirayı cebine indirecek.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
20.08.2021 11:39 - Son Güncelleme: 20.08.2021 11:39
Falcao’nun saniyesi bile zarar! Galatasaray’a faturası daha da kabaracak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamada Falcao ile görüştüğünü ve kendisine takım bulmasını istediğini söylemişti. Ancak geride kalan sürede Kolombiyalı yıldızın ayrılığı ile ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Teknik direktör Fatih Terim de Falcao'ya son iki maçta görev verdi.

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Falcao’nun saniyesi bile zarar! Galatasaray’a faturası daha da kabaracak

35 yaşındaki futbolcu Giresunspor maçının son 10 dakikasında, Randers maçının ise son 14 dakikasında forma giydi. Ancak iddialara göre Falcao ile yapılan sözleşmedeki bonus maddesine göre Kolombiyalı forvetin oynadığı her dakika Galatasaray'a pahalıya patlıyor.

Falcao’nun saniyesi bile zarar! Galatasaray’a faturası daha da kabaracak

Falcao'nun süre aldığı her maç için 20 bin Euro yani yaklaşık 170 bin lira para kazandığı öne sürülüyor.

Falcao’nun saniyesi bile zarar! Galatasaray’a faturası daha da kabaracak

Yıldız futbolcunun 5 maçta görev yapması halinde ise, her sezon 1 kezle sınırlı olmakla beraber 500 bin Euro yani yaklaşık 4.2 milyon lira bonusun sahibi olduğu da iddia ediliyor.

Falcao’nun saniyesi bile zarar! Galatasaray’a faturası daha da kabaracak

Bu sezon şu ana kadar 3 maçta süre bulan Falcao eğer iddialar doğruysa 2 maçta daha oynarsa 4.2 milyon lirayı cebine indirecek.

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