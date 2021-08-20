Falcao’nun saniyesi bile zarar! Galatasaray’a faturası daha da kabaracak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamada Falcao ile görüştüğünü ve kendisine takım bulmasını istediğini söylemişti. Ancak geride kalan sürede Kolombiyalı yıldızın ayrılığı ile ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Teknik direktör Fatih Terim de Falcao'ya son iki maçta görev verdi.

