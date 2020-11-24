Muğdat Çelik'ten Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası zehir zemberek sözler: Ha karımı satmışım ha maçı
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da gördüğü kırmızı kart ve yaptırdığı penaltı ile eleştirilerin odak noktası haline gelen Muğdat Çelik'ten zehir zemberek sözler. Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Muğdat Çelik, şike iddialarına sert bir dille cevap verdi. Muğdat, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını. Aynı şey yani" dedi.
24.11.2020 11:17
- Son Güncelleme: 24.11.2020 11:17
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