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Muğdat Çelik'ten Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası zehir zemberek sözler: Ha karımı satmışım ha maçı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da gördüğü kırmızı kart ve yaptırdığı penaltı ile eleştirilerin odak noktası haline gelen Muğdat Çelik'ten zehir zemberek sözler. Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Muğdat Çelik, şike iddialarına sert bir dille cevap verdi. Muğdat, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını. Aynı şey yani" dedi.

24.11.2020 11:17 - Son Güncelleme: 24.11.2020 11:17
Muğdat Çelik'ten Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası zehir zemberek sözler: Ha karımı satmışım ha maçı

Kayserispor'da Muğdat Çelik'in Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kart sosyal medyayı salladı.

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Muğdat Çelik'ten Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası zehir zemberek sözler: Ha karımı satmışım ha maçı

THE SUN DE PAYLAŞTI
İngiliz The Sun, sosyal medya hesabından Muğdat Çelik'in elle oynadığı anın görüntülerini servis ederken 'Eski takımına karşı hentbol' ifadelerini kullandı.

Muğdat Çelik'ten Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası zehir zemberek sözler: Ha karımı satmışım ha maçı

Atılan tweette ayrıca Muğdat'ın bir penaltı yaptırıp, ikinci yarıda da oyundan ihraç edildiği bilgisine yer verildi.

Muğdat Çelik'ten Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası zehir zemberek sözler: Ha karımı satmışım ha maçı

VE MUĞDAT KONUŞTU
Pozisyonu anlatan 30 yaşındaki futbolcunun Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalar şöyle;

Muğdat Çelik'ten Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası zehir zemberek sözler: Ha karımı satmışım ha maçı

LINNES'İ GÖRMEDİ BİLE
"Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu?

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