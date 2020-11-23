Şimdilerde Fenerbahçe formasını terletiyor... Bu sevimli miniğin kim olduğunu çıkarabildiniz mi?
Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Peki fotoğrafta üzerinde sarı-kırmızılar olsa da şimdilerde Fenerbahçe forması giyen bu miniği tanıdınız mı? Türk futbolunun gelecekteki büyük yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.
23.11.2020 16:54
- Son Güncelleme: 23.11.2020 16:54
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