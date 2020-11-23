Şimdilerde Fenerbahçe formasını terletiyor... Bu sevimli miniğin kim olduğunu çıkarabildiniz mi?

Kim derdi ki yıllar sonra tüm Türkiye bu çocuğu konuşacak! Sadece o da değil. Sizin için derlediğimiz futbol dünyasının yıldızlarının çocukluk fotoğrafları sizi minik bir nostalji yaşatacak. İşte başta bu isim olmak üzere futbolcuların çocukluk fotoğrafları.