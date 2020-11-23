Haberler Galeri Spor Şimdilerde Fenerbahçe formasını terletiyor... Bu sevimli miniğin kim olduğunu çıkarabildiniz mi?

Şimdilerde Fenerbahçe formasını terletiyor... Bu sevimli miniğin kim olduğunu çıkarabildiniz mi?

Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Peki fotoğrafta üzerinde sarı-kırmızılar olsa da şimdilerde Fenerbahçe forması giyen bu miniği tanıdınız mı? Türk futbolunun gelecekteki büyük yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.

23.11.2020 16:54 - Son Güncelleme: 23.11.2020 16:54
Şimdilerde Fenerbahçe formasını terletiyor... Bu sevimli miniğin kim olduğunu çıkarabildiniz mi?

Kim derdi ki yıllar sonra tüm Türkiye bu çocuğu konuşacak! Sadece o da değil. Sizin için derlediğimiz futbol dünyasının yıldızlarının çocukluk fotoğrafları sizi minik bir nostalji yaşatacak. İşte başta bu isim olmak üzere futbolcuların çocukluk fotoğrafları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şimdilerde Fenerbahçe formasını terletiyor... Bu sevimli miniğin kim olduğunu çıkarabildiniz mi?

ÜNLÜ FUTBOLCULARIN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Şenol Güneş
Şimdilerde Fenerbahçe formasını terletiyor... Bu sevimli miniğin kim olduğunu çıkarabildiniz mi?

MERT HAKAN YANDAŞ

Şimdilerde Fenerbahçe formasını terletiyor... Bu sevimli miniğin kim olduğunu çıkarabildiniz mi?
Şimdilerde Fenerbahçe formasını terletiyor... Bu sevimli miniğin kim olduğunu çıkarabildiniz mi?

Abdülkadir Ömür

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius hem işte hem aşkta kaybetti, dibe vurdu! Büyük aşkı Sophia...
Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius hem işte hem aşkta kaybetti, dibe vurdu! Büyük aşkı Sophia...