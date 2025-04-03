Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonası flaş yorum! "Özel bir çaresiz"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar ligdeki ilk karşılaşmada olduğu gibi yine Kadıköy'de kazanmayı bildi ve adını yarı finale yazdırarak Konyaspor ile eşleşti.
Derbinin ardından spor yazarları hem oyuncuları hem de teknik adamları değerlendirerek önemli tespitlerde bulundu. Öne çıkan isimler ise Jose Mourinho ve Okan Buruk oldu. İşte o yorumlar...
İLKER YAĞCIOĞLU: MOURINHO RAKİBİ DİRİLTTİ
DÜN akşamki derbide ilk yarının 2-1 Galatasaray'ın lehine bitmesi Allah'ın Fenerbahçe'ye bir lutfuydu. O kadar kötü bir Fenerbahçe vardı ki gözlerime inanamadım. Tam anlamıyla acemiler mangası gibiydiler. Top ayaklarına geçtiği zaman ürkek, iki pas yapamayan, top rakipteyken darmadağın bir savunma görüntüsü vardı. Fenerbahçe ilk yarıda Osimhen ve Barış Alper'e karşı resmen çaresiz kaldı. Açıkçası Mourinho 30. dakikada 3 oyuncu değişikliği yapsa hiç yadırgamazdım. İşin tuhafı ilk yarının son dakikasında gelen gol Mourinho için yeterli olsa gerek. 2. yarıya hiç değişiklik yapmadan başladı. Talisca, En Nesyri, Szymanski ve Amrabat tanınmayacak kadar kötü oynadılar.
Oyunun ikinci yarısı biraz da psikolojik olarak Galatasaray'ın geri çekilmesiyle biraz daha Fenerbahçe lehine döndü gibi ama Sarı-Lacivertliler bir türlü maçı uzatmalara götürecek golü bulamadı.
Oyunun son bölümü ise neredeyse bir boks maçına döndü.
Yedek kulübeleri, saha içi, itiş, kakış ama sonuçta Galatasaray'ın tur atlamasına şahit olduk. Gelelim Mourinho'ya dün akşam resmen Galatasaray'ı diriltti.
Kendi sahasında iki kez rakibine mağlup oldu. Derbi kazanamadı.
Açıkçası Okan Buruk'un sallanan koltuğunu dün geceki oyunuyla iyice sağlama almış oldu.
"İlk yarıda o kadar kötü bir Fenerbahçe vardı ki gözlerime inanamadım.
Mourinho, Buruk'un sallanan koltuğunu sağlama aldı"
ONUR ÖZKAN: ÖZEL BİR OKAN BURUK
MAÇ öncesi terazide her anlamda Fenerbahçe ağır basıyordu. Ortada hem mental üstünlük vardı hem saha avantajı. Hem de Fenerbahçe'nin bireysel form durumu da Galatasaray'a göre çok iyiydi.
Böyle bir durumdaki bir takımın teknik direktöründen ne beklenir? Önde agresif bir oyun, rakibi iyice köşeye sıkıştıracak bir erken gol bulma isteği. Ancak bunları yapan Jose Mourinho değil Okan Buruk oldu.
Kadıköy'de hep özel planlara imza atan Buruk yine derbiye damgasını vurdu.
Sahada çok sakin, kendinden emin, sanki 4 gün önce Beşiktaş'a yenilmemiş de kazanıp evine dönmüş gibiydi Galatasaray. Maçta 5 dakikalık bir sekansta bile ipleri Fenerbahçe'ye bırakmadılar. Skora bakmayın. Galatasaray'ın hücumcuları biraz becerikli olsa tabelada tarihi bir skor yazabilirdi.
Türkiye'de henüz derbi galibiyeti olmayan Mourinho dün itibariyle iflas etmiştir. Yine rakibe önlemi ilk sıraya koyan bir taktik plan yapmıştı Portekizli. Değişikliler de takımı ileri götürmekten çok uzaktı.
Ve Okan Buruk... Hafta boyunca hepimizin ağır şekilde eleştirdiği hatta kimilerinin "hoca değil" dediği Buruk dün sadece Mourinho'yu değil Türk futbol medyasını da şah mat etti.
Mourinho'nun sınıfta kaldığı gecede "özel biri" olduğunu herkese gösterdi. Tebrikler Okan Buruk, tebrikler Galatasaray.
EVREN TURHAN: OKAN HOCA FARK YARATTI
GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbiye gerçekten mükemmel başladı. Osimhen şov vardı. Oyunu çok iyi kapattı Galatasaray. Ön alan baskısını Barış Alper Yılmaz çok iyi yaptı.
Orta sahaya üçlü başladı Okan hoca. Sara bence bugün yılın en iyi futbolunu oynadı.
Çok daha fazla gol atabilirdi Galatasaray.
Barış Alper birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi.
Galatasaray ilk yarıda belki yılın en iyi 45 dakikasını oynadı.
Sarı-Kırmızılılar daha farklı içeri girebilirdi son dakikada o golü yemeseydi. Fenerbahçe ilk yarıda hiçbir şey yapmadı. Bekleyen ve izleyen Fenerbahçe vardı.
İkinci yarı Galatasaray kontrollü oynamak istedi ama yine de maç içinde çok gol pozisyonu buldu.
Yunus gününde tempolu oynasaydı çok farklı olurdu skor.
Oyunun her bölümünde maçı kazanmak istediğini Galatasaray gösterdi. Maximin Franskowski'yi çok zorladı. Okan hoca bu tip maçları çok iyi oynuyor.
Mourinho bunları kazanamadığı sürece lig ve kupada istediği yere gelemiyor. Zevkli maçtı... Yılın en tempolu maçlarından biri oldu.
Osimhen'in yıldızlaştığı maçta Galatasaray yarı finale çıktı.
"Okan hoca bu tip maçları çok iyi oynuyor.
Osimhen'in yıldızlaştığı maçta Galatasaray kupada adını yarı finale yazdırdı."
LEVENT TÜZEMEN: PSİKOLOJİK ÇIKMAZ
Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisinden sonra kupadaki Fenerbahçe düellosunu belli ki onur maçı kabul etmişler. Özellikle ilk yarıda G.Saray, F.Bahçe'ye karşı 2-0'lık ağır bir üstünlük kurdu. Eğer Barış Alper vuruş becerisi kaliteli bir oyuncu olsaydı soyunma odasına G.Saray çok ağır bir skorla girerdi. F.Bahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, skorun büyümesini engelledi. Okan Buruk'un, Mourinho'ya Kadıköy'de ikinci kez diz çöktürmesi hem kendisi adına başarı yaratırken, öz güveninin de tekrar geri kazanılmasını sağladı. Okan hocanın tek forvetle derbiye başlaması, çok akılcıydı. Orta alanı Torreira-Lemina ve Sara'dan kurdu.
Torreira ve Sara etkili, dikkatli futbol oynarken, Lemina ciddi top kayıpları yaptı, gereksiz faullere neden oldu. Osimhen attığı ilk golde topa resmen mermi hızında vurdu. Maç boyunca kendisini yıpratmaya çalışan F.Bahçelilere karşı dimdik ayakta kalmaya çalıştı, mücadeleden asla kaçmadı. Okan hoca kulübede sakin kaldı, oyuncu değişikliklerini bu kez doğru yaptı. Oyundan düşen futbolcularını çok çabuk değiştirip G.Saray'ın fizik kalitesini korudu ve mücadeleyi kaybetmemesini sağladı. Okan hoca, Beşiktaş maçına bu kadro anlayışıyla çıkmadığı için ve çift forvetle oynadığı için kesin pişmanlık yaşıyordur. Kadıköy'de ezici bir futbolla ve zengin pozisyon üstünlüğüyle derbiyi kazanmak psikolojik olarak Mourinho'yu ve F.Bahçe'li oyuncuları çıkmaza sokacaktır.
MUSTAFA ÇULCU: PENALTIYI VERMEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, 3 Galatasaray maçından iki mağlubiyet bir beraberlikle çıktı. Kendini sorgulamalı. Yaşanan olaylar ise futbolumuz adına kabul edilemez. Cihan Aydın maçın hemen başında Çağlar'ın ayağına basan Lemina'ya net sarı kart göstermeliydi. Maçın başı diye karta girmedi. Lakin 12. dakikada Talisca'ya faulünde net sarı çıkarmalıydı, yine pas geçti. O dakikaya kadar 3 faul oldu, ikisini Lemina yapmıştı. 15. dakikada Kaan Ayhan'ın bilerek oynadığı sağ ayakla vurduğu kendi topu, sol koluna geldi penaltı olmaz devam kararı doğru. Galatasaray lehine VAR'dan gelen penaltı doğru karar. Kostic'in sağ kolu bedeninden açık genişlemiş bir durumda. İlk yarı biterken Çağlar'ın faulü sarı kart olmalıydı hakem sabırlı davrandı sözlü ikaz etti.
Fenerbahçe'nin golünde Szymanski, santimlerle topun gerisinde. Ofsayt yok. Çıplak gözün tespit etmesi zor, teknolojiye güvenmek zorundayız. Maçın sonuna doğru saha içi ve dışı karıştı. Saha içi sarı kartlarla sakinleşti, hakem tarafından kontrol altına alındı lakin saha kenarı bir türlü sakinleşmeyince hakem oyunu durdurdu, yardımcılarını yanına aldı. Sonra geldi Galatasaray kulübesinden Kerem ve Barış'a, Fenerbahçe'den Mert Hakan'a kırmızı kart çıkardı. Oyun alanı ve kenar sakinleşti. Hakem, otoritesini hiç kaybetmedi. Baskıya direnemeyen MHK ve TFF onun göğsünden kokartını aldı ama o bu baskı ikliminde sahada dik durdu, ezilmedi. Yorum hataları vardı. Osimhen'e kırmızı göstermeliydi. 90+11 de Skriniar'a yapılan müdahalede penaltı verebilirdi. Durabildiği kadar dik durdu. Hatalar yaptı ama ezilmedi. Mourinho'ya çıkan kırmızı doğruydu.
EMRE BOL: EN KÖTÜ FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana yaptığı en kötü maç başlangıcıydı. O kadar gereksiz top kayıpları yaptılar ki… İnanın böylesi amatör kümede olmaz! Bırakın atak yapmayı kendi sahalarından bile çıkmakta zorlandılar. Buna karşın Galatasaray karşılaşmaya çok iyi başladı. İlk yarı 4-5 farklı öne geçebilecek pozisyonları da buldu. Kimisi beceriksizlikten kimi de şanssızlıktan gol olmadı. Kullanılan kornerleri inanın sayamadım.
Kendi saha ve seyircin önünde bu kadar kötü oynamaya hakkın yok arkadaş! İlk yarının sonunda ilk kez Galatasaray kalesine gittin. O da gol oldu. Buna karşın rakibine 45 dakikada 2.24 gol beklentisi vermişsin.
Mourinho bir süredir oynamayan Çağlar'a sırf Barış Alper'le "dövüşebilsin" diye görev verdi. Ancak Barış neredeyse her pozisyonda Çağlar'ın üstünden geçti. Sarı- lacivertliler ikinci yarı biraz toparlar gibi görünsede Kostiç ve Oğuz'un kanatları işlemeyince topu ileri taşımakta zorlandı. Hele Talisca'ya ne demeli? Kullanıp posasını Fenerbahçe'ye yollamışlar. Fizik yetersizliği bir yana topa vuracak hali kalmamış!
Bu kadar kötü oyunla turun geçilmesi zaten mümkün değildi. Galatasaray takımı haklı bir galibiyet alarak yarı finale yükseldi. Mourinho geldiğinden beri İstanbul derbilerini kazanamadı. Bu şekilde devam ederse şampiyon olacağını mı zannediyor? Çok zor...
GÜRCAN BİLGİÇ: ÖZEL BİR ÇARESİZ
Böyle derbilerin sırrı, büyük futbolcuların maça ağırlıklarını koymasıdır. Mourinho'nun 11 seyircisi vardı sahada, Okan Buruk'un ise kahramanları. Bir önceki maçın "aman berabere bitsin" Galatasaray'ı yerine, önde basıp, hücumda doğru eşleşmeyle F.Bahçe'yi çaresiz bırakan takım vardı.
Mourinho, ikinci yarıda da sanki her şey yolundaymış gibi değişikliği bile düşünmedi. Halbuki, ofsayt çizgisinden, milimle gelen gol ile birlikte, ikinci 45 için umut enerjisini yakalamışlardı. Fred ve Skriniar dışında topu isteyen, bir şeyler yapmak için sorumluluk alan da bulamadılar. Ne zaman ki Dzeko girdi, "buraların kralı benim" dedi, o andan itibaren doğru ve etkili şekilde gelmeye başladılar rakip kaleye.
Maçın taktik analizini çok tartışırız. Barış'ın şutu direkten dönmese başka şeyler konuşacaktık, Davinson çizgiden topu çıkarmasa başka şey... Ama süreç, Mourinho'nun 2. kez Buruk'u ipten almasıyla sonuçlandı. İlk Kadıköy yenilgisinde Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş rakibine hayat öpücüğü verdi, şimdi derbi yenilgisiyle gelip tartışıldığı dönemde... Sistemi rakibe pozisyon vermemek üzerine kurulmuş, ilk yarıda iki gol dışında üç net kaçanı var G.Saray'ın. Durumu değiştiren bir gol mü? Ya da devreye başlarken yapacağın hamle "böyle devam edin" mi? Mourinho bu galibiyeti taraftara borçluydu. Şimdi bu kırılgan taraftarın önüne puan farkını 3'e indirmek için çıkacak. Böyle bir kadro ancak bu kadar kötü yönetilip, yönlendirebilir. Tam "özel biri"ne göre bir durum.
ZEKİ UZUNDURUKAN: AĞZINA BURNUNA BULAŞTIRDI
Bugüne kadar yeşil sahalarda her türlü kavgayı gördüm ama ilk kez bir teknik direktörün, diğer takımın teknik direktörünün burnunu sıktığını gördüm.
Bunu yapan da dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olan Mourinho!
Bu görüntü ile dünyaya rezil olacağız! Nereden bakarsan bak, rezalet ötesi! Güler misin, ağlar mısın?
Hem yeniliyorsun hem de bileğini bükemediğin teknik adamın (Okan Buruk'un) burnunu sıkıyorsun!
Dünya kavga literatürüne yeni bir kavga türünü daha ekledi Mourinho:
Burun sıkma!
Belki de Guinness Rekorlar Kitabı'na girer Mourinho'nun bu hareketi...
Galatasaray, Kadıköy'de sayısız gol pozisyonuna girdiği maçta Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi Konyaspor! Galatasaray'ın final yolu açık diyebiliriz...
Derbinin ilk yarısında tam anlamıyla bir Galatasaray fırtınası esti. Futbol olarak Fenerbahçe'yi sahadan sildi Galatasaray ilk yarıda. İlk yarı için şunu söyleyebilirim: Bu sezon izlediğim en iyi Galatasaray. Bu sezon izlediğim en kötü Fenerbahçe. İşte böyle bir ilk 45 dakika yaşandı derbide. Galatasaray daha maçın 10. dakikasında Osimhen'in golleri ile 2-0 öne geçti.
Galatasaray maça o kadar güçlü bir oyun ve o kadar güçlü bir ön alan presi ile başladı ki...
Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı.
Sarı-lacivertliler, üst üste 3 pas bile yapamadılar. Galatasaray tek kale bir maç oynadı ilk yarıda.
Sarı-kırmızılı hücumcular, biraz daha becerikli olabilselerdi daha ilk yarıda farka gidebilirlerdi.
Bu arada Fenerbahçe savunmasında Skriniar, Kostic ve Çağlar gol olabilecek pozisyonları çıkardı.
Galatasaray, bu sezon Mourinho'nun Fenerbahçe'sini bir sezon içinde iki kez hem de Kadıköy'de yenmeyi başardı.
Mourinho, üç kez karşılaştığı Galatasaray'ı yenmeyi başaramadı.
Okan Buruk, aynı sezonda Mourinho'ya karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Sonra da maçtan sonra seni sürekli mat eden Okan Buruk'un burnunu sıkıyorsun. Şiddet uyguluyorsun.
Bu mudur büyük hocalık! Oysa sana Okan Buruk'u tebrik etmek yakışırdı.
Bu arada maçın uzatma anlarında Davinson Sanchez de ağlara gitmek üzere olan bir topu çıkardı.
Galatasaray adına hayati bir müdahalede bulundu Sanchez!
Galatasaray onlarca gol pozisyonuna girdiği derbiyi 2-1 kazanarak Fenerbahçe'yi eledi.
Hakem Cihan Aydın, bu kadar gerilimi yüksek derbiyi neredeyse hatasız yönetti.
Yasin Kol'dan sonra Cihan Aydın da Türk hakemliğinin yükselen değerleri olma yolunda hızla ilerliyor.
Yolları açık olsun!
Evet maçta anlatacak çok şey var. Ama maçın son anlarında Mert Müldür ile Osimhen arasındaki gerginliğin alevlenmesinde iki takımın da yedek kulübelerinin rolü çok büyüktü. Yaşanan o kavgalar sırasında maç durdu. Cihan Aydın, Galatasaray'dan Kerem ve Barış Alper'e, Fenerbahçe'den Mert Hakan'a ve Mourinho'nun yardımcısına kırmızı kart çıkardı.
Mourinho da maç sonunda Okan Buruk'un burnunu sıktığı için kırmızı kart gördü.
Türk futbolunda yangına benzin bidonları ile gidenler çoğalıyor. Aman dikkat! Bildiriler, söylemler, sosyal medya paylaşımları vs. Gerilimi çığ gibi büyütüyor. Beyler sakin olun! Futbol bir oyun; bunu unutmayın!
ALİ GÜLTİKEN: DZEKO'YU OYNATMADI SINIFTA KALDI
Galatasaray son haftalardaki dalgalanmalardan önemli dersler çıkarmış. Kendi ayarlarına dönmenin en doğru şey olacağına da kanaat getirmiş. Okan hocanın geçen sezonlardaki başarılarında oluşturduğu çok doğru bir sistem vardı. Bu sistem sahada tıkır tıkır işledi ve sahada karşılığın bularak her zaman Galatasaraylıları mutlu etti. Bu sezon Okan hocanın iki santrforla yaptığı denemeler, mecburen üçlü savunmaya dönüşü ve oyuncu tercihlerinin sürekli değişimi, bu sene oyun gücü olarak sahaya yansımadı. Şampiyonluk oyunlarının çok gerisinde kaldı.
Dün akşam kupa maçında Fenerbahçe karşısına tekrar eskiye dönerek çıkması, takımı işler hale getirdi. Orta alandaki üçlü oyun ve önde Osimhen'le tek santrfor tercihi, kanatlarda Barış ve Yunus'la beraber Galatasaray'ı, Fenerbahçe karşısında çok daha üstün bir noktaya taşıdı. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısındaki büyük üstünlük kurması ve attığı 2 gol belki bu sezonun en iyi Galatasaray oyunlarından bir tanesini ortaya çıkardı. Fenerbahçe'nin Talisca ve En-Nesyri ile maça başlama tercihi büyük yanlıştı.. Önce bu tercih, sonra da bu tercihine uzun süre seyirci kaldığı için Mourinho'nun da sınıfta kaldığını çok net söyleyebiliriz. İki forvetten birinin mutlaka Dzeko olması gerekirdi. Okan hoca üç yıldır bütün derbilerin tamamına yakınını çok doğru oynayan bir teknik adam olarak Mourinho'ya da bir kez daha ders verdi. Hem oyun tercihi hem de sistem tercihi olarak bu maçı istediği noktaya getirip galibiyeti aldı.
BÜLENT TİMURLENK: BURUK MOURINHO'YU YİNE İMHA ETTİ
ört gün önce Beşiktaş deplasmanının ilk yarısında 4 kez rakip ceza sahası içinde topla buluşuyor ve sadece 3 hücumda kalıyorsan Kadıköy'e gelirken kafaları sıfırlamış ve armanın da formanın da ne olduğuna aynanın karşısına geçip bakmış olman lazım.
Galatasaray'da başta teknik direktör Okan Buruk ve tüm takımın bu özeleştiriyi yaptığı ve son 3 sezonda psikolojik üstünlük kurduğu bu deplasmanda ne oynayacağı ilk 10 dakikada belli oldu. Ön alan presinde ayarı yükselttiklerinde Fenerbahçe geriden oyun kuramaz hale geliyor, ev sahibi, Fred dışında orta sahada hep iki eksik kalıyordu.
Osimhen'in nefis golü ve penaltının öncesinde de sonrasında bulduğu pozisyonlarla G.Saray, ilk 45 dakikada 5 gol de atabilirdi. Sara kendine gelmiş, Lemina sertlik getirmiş, Davinson geride kuş uçurtmuyor, Eren hatasız oynuyordu.
Devreye 2-1 girebilmek Mourinho'nun takımı için piyango gibiydi ama soyunma odasından da aynı dağınıklıkla geldiler. Lemina'nın sakatlığı sonrasında bile orta sahayı alamadıkları oyunda Galatasaray farkı 2, 3'e çıkarmamak için adeta kendi içinde yarıştı. Barış, Lucas ve Sara'nın kaçırdığı pozisyon sayısı bir elin parmaklarından fazla…
Olayları başlatan - Net izlemeden yorum yapılmaz- sorumlu kim? Kimse camialarına hesap versinler. Okan Buruk aylardır süren psikolojik harpte Mourinho'yu bir kez daha imha etti. Yarı finale çıkmak, kazanan taraf için domino etkisi yaratacak gibiydi… Öyle de olacak gibi duruyor...
AHMET ÇAKAR: YARI OTOMATİK SİSTEM ÇOK İLGİNÇ!
Olaylı gecenin galibi Galatasaray oldu. Son 10 dakikaya kadar her şey dostçaydı. Futbolun doğal nizamı içinde sertlikler oluyordu ama fazla problem yoktu. Son 10 dakika ise çıkan olaylar neticesinde Allah'tan daha vahim şeyler yaşamadık.
Maça gelince... G.Saray, F,Bahçe'yi sürklase etti. Rahatlıkla 5-6 gol atabilirdi. Eğer atamadılarsa son vuruş beceriksizliği ve şanssızlık neticesinde oldu. İlk golde Çağlar hata yaptı, Skriniar ağır kaldı, Osimhen çok iyi vurdu ve öne geçirdi. Ardından bir penaltı geldi. Kostic elle kesti ve Osimhen farkı ikiye çıkardı.
Tüm stat homurdanıyordu ki 45 artılarda imdada VAR hakemi, sözüm ona yarı otomatik ofsayt sistemi çıktı da Szymanski'nin attığı ama yardımcının ofsayt diye iptal ettirdiği gol, geçerli oluverdi. İkinci yarı F.Bahçe, bir şeyler yapar mı diye düşündük ama yok. Hakem kararları açısından enteresan bir maçtı. Kaan'ın ayağıyla uzaklaştırdığı top açık koluna çarptı, devam kararı doğru. Bir oyuncu, topu ayağıyla uzaklaştırırken eline çarparsa penaltı olmaz. Kostic topu eliyle kesti, her ne kadar kolunu aşağı indirmeye çalışsa da kolu yine de açık. Karar doğru. Fakat belki de siz bu satırları okurken yarı otomatik sistem çok tartışılacak. Benim gördüğüm, Szymanski en az yarım metre ileride. Yardımcı hakem de ofsayt diye golü iptal etti ama ne hikmetse VAR golü geçerli sayıyor. Anlaşılır gibi değil. Cihan Aydın son 5-6 dakikaya kadar fena maç yönetmedi. Sonra bazı faul ve kart hataları yaptı.