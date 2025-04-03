Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonası flaş yorum! "Özel bir çaresiz"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar ligdeki ilk karşılaşmada olduğu gibi yine Kadıköy'de kazanmayı bildi ve adını yarı finale yazdırarak Konyaspor ile eşleşti.

Derbinin ardından spor yazarları hem oyuncuları hem de teknik adamları değerlendirerek önemli tespitlerde bulundu. Öne çıkan isimler ise Jose Mourinho ve Okan Buruk oldu. İşte o yorumlar...

İLKER YAĞCIOĞLU: MOURINHO RAKİBİ DİRİLTTİ DÜN akşamki derbide ilk yarının 2-1 Galatasaray'ın lehine bitmesi Allah'ın Fenerbahçe'ye bir lutfuydu. O kadar kötü bir Fenerbahçe vardı ki gözlerime inanamadım. Tam anlamıyla acemiler mangası gibiydiler. Top ayaklarına geçtiği zaman ürkek, iki pas yapamayan, top rakipteyken darmadağın bir savunma görüntüsü vardı. Fenerbahçe ilk yarıda Osimhen ve Barış Alper'e karşı resmen çaresiz kaldı. Açıkçası Mourinho 30. dakikada 3 oyuncu değişikliği yapsa hiç yadırgamazdım. İşin tuhafı ilk yarının son dakikasında gelen gol Mourinho için yeterli olsa gerek. 2. yarıya hiç değişiklik yapmadan başladı. Talisca, En Nesyri, Szymanski ve Amrabat tanınmayacak kadar kötü oynadılar. Oyunun ikinci yarısı biraz da psikolojik olarak Galatasaray'ın geri çekilmesiyle biraz daha Fenerbahçe lehine döndü gibi ama Sarı-Lacivertliler bir türlü maçı uzatmalara götürecek golü bulamadı.

Oyunun son bölümü ise neredeyse bir boks maçına döndü. Yedek kulübeleri, saha içi, itiş, kakış ama sonuçta Galatasaray'ın tur atlamasına şahit olduk. Gelelim Mourinho'ya dün akşam resmen Galatasaray'ı diriltti. Kendi sahasında iki kez rakibine mağlup oldu. Derbi kazanamadı. Açıkçası Okan Buruk'un sallanan koltuğunu dün geceki oyunuyla iyice sağlama almış oldu. "İlk yarıda o kadar kötü bir Fenerbahçe vardı ki gözlerime inanamadım.

Mourinho, Buruk'un sallanan koltuğunu sağlama aldı"