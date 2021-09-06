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Haberler Spor Brezilya - Arjantin maçıyla ilgili bomba 'silah' iddiası

Brezilya - Arjantin maçıyla ilgili bomba 'silah' iddiası

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya-Arjantin karşılaşması, Brezilyalı sağlık ekiplerinin sahaya girmesi nedeniyle ertelendi. Dünya spor kamuoyu karşılaşmadaki skandalı konuşurken Arjantin basını yaşananlarla ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

06.09.2021 11:01 - Son Güncelleme: 06.09.2021 11:05
Brezilya - Arjantin maçıyla ilgili bomba ’silah’ iddiası

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya-Arjantin karşılaşması, Brezilyalı sağlık ekiplerinin sahaya girmesi nedeniyle ertelendi.

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Brezilya - Arjantin maçıyla ilgili bomba ’silah’ iddiası

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Neo Quimica Stadyumunda Katar 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinin oynandığı Brezilya-Arjantin maçında, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.

Brezilya - Arjantin maçıyla ilgili bomba ’silah’ iddiası

ANVISA görevlileri, Arjantin milli takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'de oynayan 4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maçı durdurdu.

Brezilya - Arjantin maçıyla ilgili bomba ’silah’ iddiası

Görevlilerin sahaya girmesiyle, Arjantin Milli Takımı sahayı terk etti. Maçın hakemi Jesus Valenzuela, karşılaşmanın 6. dakikasında maçı durdurdu.

Brezilya - Arjantin maçıyla ilgili bomba ’silah’ iddiası

Arjantin Milli Takımı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maçın ertelendiğini duyurdu.

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