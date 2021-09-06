Brezilya - Arjantin maçıyla ilgili bomba 'silah' iddiası
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya-Arjantin karşılaşması, Brezilyalı sağlık ekiplerinin sahaya girmesi nedeniyle ertelendi. Dünya spor kamuoyu karşılaşmadaki skandalı konuşurken Arjantin basını yaşananlarla ilgili bomba bir iddia ortaya attı.
06.09.2021 11:01
- Son Güncelleme: 06.09.2021 11:05
Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Neo Quimica Stadyumunda Katar 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinin oynandığı Brezilya-Arjantin maçında, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.