Fenerbahçeli yıldıza İspanya'dan talip çıktı
Süper Lig'de şampiyonluktan 7 sezondur uzak kalan Fenerbahçe, bu sezon kadro planlamasını baştan yapacak. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerin birçoğundan istediği verimi alamayan sarı-lacivertli ekip, sezon başında kadroya katılan bazı isimlerle yolları ayırmanın planını yapıyor. Bu isimlerden olan Lemos'a İspanya'dan talip çıktı.
10.06.2021 09:32
- Son Güncelleme: 10.06.2021 09:32
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya, oyunculara gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı.
Mauricio Lemos'a İspanya'dan talip çıktı. La Liga2'de mücadele eden AD Alcorcon'un Uruguaylı stoperi kiralamak istediği bildirildi.
AD Alcorcon'un Fenerbahçe'ye kiralama ücreti ödemek istemediği, sadece oyuncunun maaşını karşılamayı teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi.
Lemos için benzer bir teklif de Çaykur Rizespor'dan gelmişti.