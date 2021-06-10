Fenerbahçeli yıldıza İspanya'dan talip çıktı

Süper Lig'de şampiyonluktan 7 sezondur uzak kalan Fenerbahçe, bu sezon kadro planlamasını baştan yapacak. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerin birçoğundan istediği verimi alamayan sarı-lacivertli ekip, sezon başında kadroya katılan bazı isimlerle yolları ayırmanın planını yapıyor. Bu isimlerden olan Lemos'a İspanya'dan talip çıktı.

10.06.2021 09:32 - Son Güncelleme: 10.06.2021 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





