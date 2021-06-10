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Fenerbahçeli yıldıza İspanya'dan talip çıktı

Süper Lig'de şampiyonluktan 7 sezondur uzak kalan Fenerbahçe, bu sezon kadro planlamasını baştan yapacak. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerin birçoğundan istediği verimi alamayan sarı-lacivertli ekip, sezon başında kadroya katılan bazı isimlerle yolları ayırmanın planını yapıyor. Bu isimlerden olan Lemos'a İspanya'dan talip çıktı.

10.06.2021 09:32 - Son Güncelleme: 10.06.2021 09:32
Fenerbahçeli yıldıza İspanya'dan talip çıktı

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

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Fenerbahçeli yıldıza İspanya'dan talip çıktı

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Fenerbahçeli yıldıza İspanya'dan talip çıktı

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Fenerbahçeli yıldıza İspanya'dan talip çıktı

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya, oyunculara gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı.

Fenerbahçeli yıldıza İspanya'dan talip çıktı

Mauricio Lemos'a İspanya'dan talip çıktı. La Liga2'de mücadele eden AD Alcorcon'un Uruguaylı stoperi kiralamak istediği bildirildi.

Fenerbahçeli yıldıza İspanya'dan talip çıktı

AD Alcorcon'un Fenerbahçe'ye kiralama ücreti ödemek istemediği, sadece oyuncunun maaşını karşılamayı teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi.

Fenerbahçeli yıldıza İspanya'dan talip çıktı

Lemos için benzer bir teklif de Çaykur Rizespor'dan gelmişti.