Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... 3 büyüklerin "Aslan, Kanarya, Kartal" simgeleri nereden geliyor?

Galatasaray macerasına 14 yaşındayken, 1916'da başladı ve futbol haricinde yüksek atlama, yelken, üç adım atlama, yüzme ve binicilik alanlarında da kulübüne hizmet etti. 20 yıl boyunca futbolculuk hayatına devam eden Nihat Asım Bekdik, 268 defa bu formayı giydi.

8 yıl boyunca Galatasaray futbol takımının kaptanlığını yaptı, 18 kez ise A Milli Takım formasını taşıdı ve burada 8 kez kaptan oldu.