Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... 3 büyüklerin "Aslan, Kanarya, Kartal" simgeleri nereden geliyor?
Fenerbahçe'nin Kanarya'sı, Beşiktaş'ın Kara Kartal'ı, Galatasaray'ın Aslan'ı... Türk futboluna damga vuran takımların hali hazırda bildiğimiz sembollerinin koskoca ve meşakatli bir geçmişi var. "Aslan, kanarya, kartal" simgelerini bu kadar çok kullanmamıza rağmen çoğumuz bu simgelerin neden böyle olduğunu bilmiyor. İşte dilimize pelesenk olan bu sembollerin tarihçesi...
28.08.2021 15:20
- Son Güncelleme: 28.08.2021 15:20
Galatasaray'ın aslan simgesi, 1902 doğumlu Nihat Asım Bekdik'ten gelir. Nihat Asım Bekdik, Galatasaray'ın bir futbolcusuydu; ondan önceyse Galatasaray Lisesi'nde eğitimini tamamladı.
Galatasaray macerasına 14 yaşındayken, 1916'da başladı ve futbol haricinde yüksek atlama, yelken, üç adım atlama, yüzme ve binicilik alanlarında da kulübüne hizmet etti. 20 yıl boyunca futbolculuk hayatına devam eden Nihat Asım Bekdik, 268 defa bu formayı giydi.
8 yıl boyunca Galatasaray futbol takımının kaptanlığını yaptı, 18 kez ise A Milli Takım formasını taşıdı ve burada 8 kez kaptan oldu.
Futbol oynadığı dönemlerde "Aslan Nihat" olarak anıldı ve hayatını adadığı Galatasaray'a kendi lakabını simge olarak bıraktı. 21 Haziran 1972'de hayatını kaybetti.