Monaco'dan flaş Onyekuru kararı! Galatasaray...

Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak lige start veren Galatasaray'da, ligin ilk yarısında işler istenildiği gibi gitmiyor. İkinci yarıya yapacağı transferlerle daha güçlü bir şekilde başlamak isteyen Galatasaray'ın ilk hedefi daha öncede Sarı-Kırmızılı formayı terleten Henry Onyekuru... Nijeryalı orta saha için Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Monaco, Ocak ayında yeniden Galatasaray'a döneceği konuşulan Onyekuru ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte haberin detayları...

23.12.2019 22:36 - Son Güncelleme: 23.12.2019 22:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





