Monaco'dan flaş Onyekuru kararı! Galatasaray...
Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak lige start veren Galatasaray'da, ligin ilk yarısında işler istenildiği gibi gitmiyor. İkinci yarıya yapacağı transferlerle daha güçlü bir şekilde başlamak isteyen Galatasaray'ın ilk hedefi daha öncede Sarı-Kırmızılı formayı terleten Henry Onyekuru... Nijeryalı orta saha için Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Monaco, Ocak ayında yeniden Galatasaray'a döneceği konuşulan Onyekuru ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte haberin detayları...
23.12.2019 22:36
- Son Güncelleme: 23.12.2019 22:44
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladıktan sonra hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor...
Şampiyonlar Ligi'ne havlu attıktan sonra ligde de istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine 1 hafta kala zirvenin 10 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılarda teknik heyet, sezonun ikinci yarısında tabloyu tersine çevirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki 1 numaralı isimse Henry Onyekuru...
Bu sezon kanat oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olmayan Terim, geçtiğimiz sezon kazanılan çifte şampiyonluğun mimarlarından olan Nijeryalı yıldızın transferi için yönetime talimat verdi.