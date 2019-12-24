GaleriSpor

Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak karar! Fenerbahçe'de kazan kaynıyor

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü yılını geçiren, bu sezona ise "mutlak şampiyonluk" parolası ile başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek zirve mücadelesinde yeniden iddialı bir konuma geldi. Ancak maçın önüne Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal arasında geçtiği söylenen tartışma damga vurdu. Yanal maçtan sonra imalı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktörün radikal bir karar aldığı da iddia edildi.

24.12.2019 09:59 - Son Güncelleme: 24.12.2019 09:59
Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak karar! Fenerbahçe'de kazan kaynıyor

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı derbide 3-1'le geçen Fenerbahçe'de maçın sonu da maç kadar konuşulmuştu...

Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak karar! Fenerbahçe'de kazan kaynıyor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın "Teknik direktörsüz Fenerbahçe kazandı" demesi kafaları karıştırmıştı.

Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak karar! Fenerbahçe'de kazan kaynıyor

Yanal'ın bunları söylemesi ise maç öncesi çıkan haberlere bağlanmıştı...

Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak karar! Fenerbahçe'de kazan kaynıyor

Nitekim Yanal'ın Emre Belözoğlu ile tartıştığı iddia edilmişti... Yanal, böyle bir şeyin yaşanmadığına dikkat çekmek istemiş basın toplantısına Emre ile çıkmıştı.

Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak karar! Fenerbahçe'de kazan kaynıyor

Ancak spor yorumcuları tarafından 'Yine de bu hiçbir şeyi kanıtlamaz' dendi ve bu kavganın yaşandığı yinelendi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Monaco'dan flaş Onyekuru kararı! Galatasaray...
Monaco'dan flaş Onyekuru kararı! Galatasaray...