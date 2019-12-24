Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak karar! Fenerbahçe'de kazan kaynıyor

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü yılını geçiren, bu sezona ise "mutlak şampiyonluk" parolası ile başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek zirve mücadelesinde yeniden iddialı bir konuma geldi. Ancak maçın önüne Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal arasında geçtiği söylenen tartışma damga vurdu. Yanal maçtan sonra imalı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktörün radikal bir karar aldığı da iddia edildi.

24.12.2019 09:59 - Son Güncelleme: 24.12.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





