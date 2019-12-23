Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Comolli...

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirerek son haftaya moralli giren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarılavivertlilerin hayali gerçek oluyor. Kanarya, sezon başında da çok uğraş verdiği ancak gerçekleşmeyen Mesut Özil transferinde büyük yol katetti. İşte detaylar...

23.12.2019 20:06 - Son Güncelleme: 23.12.2019 20:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





