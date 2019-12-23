Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Comolli...
Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirerek son haftaya moralli giren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarılavivertlilerin hayali gerçek oluyor. Kanarya, sezon başında da çok uğraş verdiği ancak gerçekleşmeyen Mesut Özil transferinde büyük yol katetti. İşte detaylar...
23.12.2019 20:06
- Son Güncelleme: 23.12.2019 20:06
Süper Lig'in ilk yarısında son haftalara girilirken kulüpler ikinci devreye daha güçlü olarak girebilmek için transfer çalışmalarına başladı.
Ligde ilk yarının sonuna yaklaşılırken 28 puanla 3. sırada kendine yer bulan Fenerbahçe'de, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını arttırdı.
Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilere, İngiltere basınından taraftarı heyecanlandıracak bir haber geldi.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak olumsuz sonuçlanan Mesut Özil hayali gerçek oluyor.
Sarı-Lacivertliler, Arsenal'le köprüleri atan yıldız futbolcuyu 6 aylığına kiralamak için ciddi mesafe kat etti.