GaleriSpor

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Comolli...

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirerek son haftaya moralli giren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarılavivertlilerin hayali gerçek oluyor. Kanarya, sezon başında da çok uğraş verdiği ancak gerçekleşmeyen Mesut Özil transferinde büyük yol katetti. İşte detaylar...

23.12.2019 20:06 - Son Güncelleme: 23.12.2019 20:06
Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Comolli...

Süper Lig'in ilk yarısında son haftalara girilirken kulüpler ikinci devreye daha güçlü olarak girebilmek için transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Comolli...

Ligde ilk yarının sonuna yaklaşılırken 28 puanla 3. sırada kendine yer bulan Fenerbahçe'de, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını arttırdı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Comolli...

Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilere, İngiltere basınından taraftarı heyecanlandıracak bir haber geldi.

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Comolli...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak olumsuz sonuçlanan Mesut Özil hayali gerçek oluyor.

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Comolli...

Sarı-Lacivertliler, Arsenal'le köprüleri atan yıldız futbolcuyu 6 aylığına kiralamak için ciddi mesafe kat etti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Onu tanıdınız mı? Galatasaray formasıyla bir döneme damgasını vurdu... Görenler inanamadı
Onu tanıdınız mı? Galatasaray formasıyla bir döneme damgasını vurdu... Görenler inanamadı