Mısır basını ilk kez duyurdu! Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetle ağır yara alan Galatasaray'da penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed maç sonrası eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Mısırlı forvet için ülkesinin basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için istediği bonservis bedeli açıklandı.
28.10.2021 12:33
- Son Güncelleme: 28.10.2021 12:33
Galatasaray'da performansı zaman zaman eleştirilen Mostafa Mohamed, son oynanan Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı sonrası gündem olmuştu.
Habere göre; ismi Mısır'ın köklü kulübü Al Ahly ile anılan Mohamed'in bonservisi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız ismi 10 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata satmayacağı belirtildi.