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Mısır basını ilk kez duyurdu! Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetle ağır yara alan Galatasaray'da penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed maç sonrası eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Mısırlı forvet için ülkesinin basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için istediği bonservis bedeli açıklandı.

28.10.2021 12:33 - Son Güncelleme: 28.10.2021 12:33
Mısır basını ilk kez duyurdu! Galatasaray’ın Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Galatasaray'da performansı zaman zaman eleştirilen Mostafa Mohamed, son oynanan Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı sonrası gündem olmuştu.

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Mısır basını ilk kez duyurdu! Galatasaray’ın Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Takımın penaltıcısı Cicaldau'ya topu vermeyip atışı kendisi kullanan Mısırlı golcü, Ersin'i aşamamış ve sarı-kırmızılıların sahadan puansız ayrılmıştı.

Mısır basını ilk kez duyurdu! Galatasaray’ın Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mohamed'in kaçırdığı penaltıyı tartışırken, yıldız isim hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Mısır basını ilk kez duyurdu! Galatasaray’ın Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Mısır basını, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini almak istediği golcü oyuncuyla ilgili özel bir haber yayınladı.

Mısır basını ilk kez duyurdu! Galatasaray’ın Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Habere göre; ismi Mısır'ın köklü kulübü Al Ahly ile anılan Mohamed'in bonservisi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız ismi 10 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata satmayacağı belirtildi.

Mısır basını ilk kez duyurdu! Galatasaray’ın Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Adı Al Ahly ile anılan Mohamed'le ilgili isim vermeden bir kulüp yetkilisiyle görüşüldü. Bu kaynak, "Mostafa Mohamed tabii ki harika bir futbolcu. Ancak elimizde forvet alternatiflerimiz var.

Mısır basını ilk kez duyurdu! Galatasaray’ın Mostafa Mohamed için istediği rakam belli oldu

Ayrıca Galatasaray opsiyonu kullanıp onu gelecekte satarsa, isteyeceği rakam 10 milyon euronun altında olmayacak. Bugünün şartlarında böyle bir bonservis bedeli ödeyemeyiz." dedi.

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