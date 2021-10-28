Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Fatih Terim çok istemişti devre arası gidiyor
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de sezon başında birçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte, devre arası transfer dönemine sayılı haftalar kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon öncesi Galatasaray kadrosuna katılan bir ismin, forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. İşte son gelişmeler...
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim ve Burak Elmas sürpriz bir kararla karşı karşıya...Sarı-Kırmızılıların sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Aytaç Kara'nın takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. 61 Saat'in haberine göre Aytaç Kara'nın forma şansı bulamaması sebebiyle bu kararı aldığı iddia edildi.
LİGDE SADECE 1 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray formasıyla ligde sadece Trabzonspor maçında görev alan ve 45 dakika sahada kalabilen Aytaç Kara, Beşiktaş derbisi öncesi verdiği görüntüyle manşetleri süslemişti. Tecrübeli futbolcu maçtan 20 dakika önce tek başına sahaya çıkıp yedek kulübesine oturmuş, oyuncunun moralsiz görüntüsü dikkat çekmişti.
TERİM'İN İMA ETTİĞİ İSİM AYTAÇ MI?
Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası düzenlediği basın toplantısında devre arası transfer dönemine değindiği sırada 'Fazla süre alamayan gitmek isteyecektir' ifadelerini kullanmıştı.
"BURASI BENİM HAYALİMDİ"
Galatasaray'ın sezon başında 3 yıllığına transfer ettiği ve senelik 6 milyon TL maaş ödediği Aytaç Kara, kendisini Sarı-Kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:
"Evime geldim. Burası benim hayalimdi. Ben bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok mücadeleler verdim, çok savaştım ve karşılığını aldım. Önemli olan bu formayı giydikten sonra bana güvenen taraftarlarımızın ve camiamızın yüzünü karar çıkarmamak. Ben de bunu yapacağıma inanıyorum. Şampiyonluklar kazanmak için buradayım. Takım arkadaşlarımız ve ekibimizle birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum."
GOL KATKISI YOK
Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 1, tüm kulvarlarda toplam 7 maça çıkan ve 305 dakika süre alan Aytaç Kara, skor katkısı veremedi.