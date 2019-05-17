Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yönetimine teklif!

Beşiktaş'ta sezon sonunda teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılacak. Kısa bir süre önce gerçekleşen başkanlık seçimlerinde yeniden başkan seçilen Fikret Orman için öncelikli hedef teknik direktörlük koltuğu... Beşiktaş'ta en büyük adaylardan biri de Mircea Lucescu.

17.05.2019 17:26 - Son Güncelleme: 17.05.2019 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





