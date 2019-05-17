Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yönetimine teklif!
Beşiktaş'ta sezon sonunda teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılacak. Kısa bir süre önce gerçekleşen başkanlık seçimlerinde yeniden başkan seçilen Fikret Orman için öncelikli hedef teknik direktörlük koltuğu... Beşiktaş'ta en büyük adaylardan biri de Mircea Lucescu.
17.05.2019 17:26
- Son Güncelleme: 17.05.2019 17:37
Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya girilirken kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi.
Lig'de bitime az bir süre kala 62 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş şampiyonluk umutlarını sürdürüyor.
Gelecek sezon çalışmalarına da şimdiden start veren siyah-beyazlı ekipte takımdan birçok ismin gönderilmesinin yanı sıra eksik mevkilere de takviyeler yapılacak.
Fikret Orman ve ekibi sezon sonu Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna uygun bir isim bulabilmek için kolları sıvadı.
Fikret Orman Pazar günü yapılan toplantının ardından yeni yönetimle gerçekleştirdiği ilk toplantıda teknik direktör konusunu masaya yatırdı.