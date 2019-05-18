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Kasımpaşa'dan Trezeguet ve Fenerbahçe açıklaması!

Sezon başından bu yana ligin zirvesine dair herhangi bir iddiası bulunmayan Fenerbahçe'de sezon sonunda pek isimle yollar ayrılacak ve mevkiler boşa çıkacak. Ancak orta sahadaki üç mevki için 10 oyuncu olması teknik heyeti zorluyor. Bu kapsamda çalışmalarına yön veren Fenerbahçe'de gündeme gelen bir isim de Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Trezeguet! Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu için Kasımpaşa'dan resmi açıklama geldi.

18.05.2019 11:46 - Son Güncelleme: 18.05.2019 11:55
Kasımpaşa'dan Trezeguet ve Fenerbahçe açıklaması!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'de sezon sonu ciddi bir kadro operasyonu yapılacak.

Kasımpaşa'dan Trezeguet ve Fenerbahçe açıklaması!

Gönderilecek isimler büyük ölçüde belirlenirken takıma katılması beklenen yeni transferler de yavaş yavaş belirleniyor...

Kasımpaşa'dan Trezeguet ve Fenerbahçe açıklaması!

Gündeme gelen son isimlerden biri de Galatasaray'ın da transfer için yokladığı Kasımpaşa oyuncusu Trezeguet.

Kasımpaşa'dan Trezeguet ve Fenerbahçe açıklaması!

Başarılı hücum kanat oyuncusu için Kasımpaşa cephesinden Fenerbahçe açıklaması geldi. Detaylar şöyle;

Kasımpaşa'dan Trezeguet ve Fenerbahçe açıklaması!

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, takıma dair önemli açıklamalarda bulunurken Trezeguet'nin Fenerbahçe iddialarını da yanıtladı.

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