Kasımpaşa'dan Trezeguet ve Fenerbahçe açıklaması!

Sezon başından bu yana ligin zirvesine dair herhangi bir iddiası bulunmayan Fenerbahçe'de sezon sonunda pek isimle yollar ayrılacak ve mevkiler boşa çıkacak. Ancak orta sahadaki üç mevki için 10 oyuncu olması teknik heyeti zorluyor. Bu kapsamda çalışmalarına yön veren Fenerbahçe'de gündeme gelen bir isim de Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Trezeguet! Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu için Kasımpaşa'dan resmi açıklama geldi.

18.05.2019 11:46 - Son Güncelleme: 18.05.2019 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





