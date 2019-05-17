Fenerbahçe Mario Balotelli için düğmeye bastı!

Bırakmak üzere olduğumuz sezonu tarihinin en karanlık sezonu olarak geçiren Fenerbahçe, yeni sezon için kolları sıvadı. Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'da forma giyen Mario Balotelli için harekete geçti.

17.05.2019 14:34 - Son Güncelleme: 17.05.2019 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





