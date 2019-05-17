Fenerbahçe Mario Balotelli için düğmeye bastı!
Bırakmak üzere olduğumuz sezonu tarihinin en karanlık sezonu olarak geçiren Fenerbahçe, yeni sezon için kolları sıvadı. Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'da forma giyen Mario Balotelli için harekete geçti.
17.05.2019 14:34
- Son Güncelleme: 17.05.2019 14:43
Bu sezon tam bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de, sezon sonuna yaklaşılırken gelecek sezon çalışmaları şimdiden başladı.
Kadrosunda büyük bir revizyona gidecek olan sarı-lacivertli ekipte birçok oyuncuyla yollar ayrılırken, gerekli bölgelere de takviyeler yapılacak.
Bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, 32. hafta itibarıyla ligde 10. sırada bulunuyor.
Gelecek sezon için yapacağı transferlerle güçlü bir kadro oluşturmayı planlayan Ersun Yanal ve ekibi Sportif Direktör Damien Comolli ile sürekli görüşme halinde.
Son olarak Osijek forması giyen 24 yaşındaki Hırvat oyuncu Mirko Maric ile ilgilendiği söylenmişti.