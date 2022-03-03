La Liga'da Enes Ünal fırtınası! Enes Ünal'ın gözü Arda Turan'ın tahtında!
La Liga'da 13 golle Avrupa'nın gözdesi konumuna gelen Enes Ünal, kalan 12 haftanın tamamında forma giymesi durumunda İspanya 1. Ligi'nde 163 maça çıkmış olacak ve Arda Turan'ı yakalayacak.
03.03.2022 14:43 - Son Güncelleme: 03.03.2022 14:43
İspanya'daki en çok gol attığı sezonu yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, Getafe forması ile bu sezon kalan 12 lig maçının tamamında forma giymesi durumunda La Liga'da toplam 163 maça çıkmış olacak ve İspanya kariyerinde 163 lig maçı bulunan Arda Turan'ı yakalayacak.
Şu ana kadar La Liga'da 151 maçta görev yapan Enes, İspanya 1. Ligi'nde 163 maça çıkan Arda Turan'ı yakalaması halinde ise yıldız futbolcu ile birlikte 'La Liga'da en fazla maça çıkan ikinci Türk futbolcu' olarak adını tarihe yazdıracak.
Nihat Kahveci attığı 75 golle de La Liga'da en fazla gol sevinci yaşayan Türk futbolcu olurken, Kahveci'yi 35 golle Enes Ünal, 18 golle ise Arda Turan takip ediyor.