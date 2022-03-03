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La Liga'da Enes Ünal fırtınası! Enes Ünal'ın gözü Arda Turan'ın tahtında!

La Liga'da 13 golle Avrupa'nın gözdesi konumuna gelen Enes Ünal, kalan 12 haftanın tamamında forma giymesi durumunda İspanya 1. Ligi'nde 163 maça çıkmış olacak ve Arda Turan'ı yakalayacak.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
03.03.2022 14:43 - Son Güncelleme: 03.03.2022 14:43
La Liga’da Enes Ünal fırtınası! Enes Ünal’ın gözü Arda Turan’ın tahtında!

2016 yılından bu yana futbol hayatına İspanya'da devam eden Enes Ünal, Getafe forması altında bu sezon attığı gollerle La Liga'ya damgasını vururken, kendisi adına da birçok ilki gerçekleştirmeye devam ediyor.

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La Liga’da Enes Ünal fırtınası! Enes Ünal’ın gözü Arda Turan’ın tahtında!

İspanya'daki en çok gol attığı sezonu yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, Getafe forması ile bu sezon kalan 12 lig maçının tamamında forma giymesi durumunda La Liga'da toplam 163 maça çıkmış olacak ve İspanya kariyerinde 163 lig maçı bulunan Arda Turan'ı yakalayacak.

La Liga’da Enes Ünal fırtınası! Enes Ünal’ın gözü Arda Turan’ın tahtında!

Şu ana kadar La Liga'da 151 maçta görev yapan Enes, İspanya 1. Ligi'nde 163 maça çıkan Arda Turan'ı yakalaması halinde ise yıldız futbolcu ile birlikte 'La Liga'da en fazla maça çıkan ikinci Türk futbolcu' olarak adını tarihe yazdıracak.

La Liga’da Enes Ünal fırtınası! Enes Ünal’ın gözü Arda Turan’ın tahtında!

La Liga'da en fazla forma giyen Türk futbolcu konumunda ise 195 maçla Nihat Kahveci bulunuyor.

La Liga’da Enes Ünal fırtınası! Enes Ünal’ın gözü Arda Turan’ın tahtında!

Nihat Kahveci attığı 75 golle de La Liga'da en fazla gol sevinci yaşayan Türk futbolcu olurken, Kahveci'yi 35 golle Enes Ünal, 18 golle ise Arda Turan takip ediyor.

La Liga’da Enes Ünal fırtınası! Enes Ünal’ın gözü Arda Turan’ın tahtında!
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