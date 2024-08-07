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Fransa'da ilklerin maçı... Fenerbahçeli yıldızın Lille karşısındaki o hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek adına mücadele veren Fenerbahçe, Lille deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile döndü. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de turu geçerek yoluna devam etmek istiyor. Mücadelede ilkler yaşandı ve milli futbolcunun hareketi sosyal medyayı salladı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 00:55 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 00:55
Fransa’da ilklerin maçı... Fenerbahçeli yıldızın Lille karşısındaki o hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu! 1
Fransa’da ilklerin maçı... Fenerbahçeli yıldızın Lille karşısındaki o hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu! 2

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler sahdan 2-1 yenik ayrılarak tur şansını Kadıköy'e bıraktı.

Fransa’da ilklerin maçı... Fenerbahçeli yıldızın Lille karşısındaki o hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu! 3

Mücadelenin 12'inci dakikasında Lille atağında Jayden Oosterwolde'ye çarpan top ağlarla buluştu ve ev sahibi 1-0 öne geçti.

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