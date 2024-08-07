Fransa'da ilklerin maçı... Fenerbahçeli yıldızın Lille karşısındaki o hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu!
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek adına mücadele veren Fenerbahçe, Lille deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile döndü. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de turu geçerek yoluna devam etmek istiyor. Mücadelede ilkler yaşandı ve milli futbolcunun hareketi sosyal medyayı salladı. İşte maçta yaşananlar...
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler sahdan 2-1 yenik ayrılarak tur şansını Kadıköy'e bıraktı.