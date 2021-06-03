Millilerden EURO 2020 öncesi son prova! İşte Türkiye - Moldova maçı muhtemel 11'leri...
Son dakika haberleri... Türkiye A Milli Takımı, EURO 2020 öncesi son provasına çıkıyor. Almanya'da oynanan karşılaşma öncesi Şenol Güneş, İtalya maçı hazırlığı kapsamında maça as kadroyla çıkmayı planlıyor. Dev turnuva öncesi son virajda Türkiye ve Moldova'nın muhtemel 11'leri belli oldu. İşte detaylar...
03.06.2021 12:27
- Son Güncelleme: 03.06.2021 12:30
Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya kampını tamamlayan A Milli Takım, son provasını bugün yapacak. Fotomaç'ın haberine göre İkinci kamp dönemi için Almanya'ya geçen ay-yıldızlı ekibimiz, burada Moldova ile kozlarını paylaşacak.
Farklı kadrolarla çıktığı ilk iki hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yenen, Gine ile golsüz berabere kalan millilerin, Moldova karşısında ideal 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.
İtalya ile EURO 2020'nin açılış maçını oynayacak olan A Milli Takım'ın bu son provası saat 20.00'de TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'dan Sascha Stegemann yönetecek.
İŞTE TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ