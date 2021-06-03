Fenerbahçe'de kadro sil baştan değişiyor! 12 yolcu ve 6 yeni transfer...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in son haftalarında takımı çalıştıran Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transfer çalışmaları için gaza bastı. Sarı-lacivertli yönetimin gelecek sezon şampiyon olabilmek adına, 12 isimle yolları ayırmayı planladığı ve en az 6 takviye ile kadroyu güçlendirmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yerli ve yabancı birçok isim bulunuyor. İşte detaylar...

03.06.2021 10:03 - Son Güncelleme: 03.06.2021 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





