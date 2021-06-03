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Fenerbahçe'de kadro sil baştan değişiyor! 12 yolcu ve 6 yeni transfer...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in son haftalarında takımı çalıştıran Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transfer çalışmaları için gaza bastı. Sarı-lacivertli yönetimin gelecek sezon şampiyon olabilmek adına, 12 isimle yolları ayırmayı planladığı ve en az 6 takviye ile kadroyu güçlendirmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yerli ve yabancı birçok isim bulunuyor. İşte detaylar...

03.06.2021 10:03 - Son Güncelleme: 03.06.2021 10:03
Fenerbahçe'de kadro sil baştan değişiyor! 12 yolcu ve 6 yeni transfer...

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de kadro yeniden planlanacak. Ali Koç her ne kadar 'yüzde 70'i hazır' dese de ilk 11'in yarısı değişecek.

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Fenerbahçe'de kadro sil baştan değişiyor! 12 yolcu ve 6 yeni transfer...

Forvet, kanat, stoper ve beklere nokta atışı 6 transfer planlayan (en az 5'i direkt ilk 11'e monte edilecek) sarı-lacivertli ekipte birçok isimle yollar ayrılıyor. Geçen sezon takıma geri dönen Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in de biletlerin kesildiği iddialar arasında.

Fenerbahçe'de kadro sil baştan değişiyor! 12 yolcu ve 6 yeni transfer...

EKİBİ DE YOLCU
Sözleşmesi biten Gökhan'ın opsiyonu kullanılmazken, Caner Erkin'in de kalan 1 yıllık kontratının feshedilmesi bekleniyor. Tisserand, Zanka, Lemos, Thiam, Perotti, Sinan, Samatta, Frey, Cisse ve Ademi'nin de gönderilmelerine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de kadro sil baştan değişiyor! 12 yolcu ve 6 yeni transfer...

Yola devam edilmeyecek olan Emre Belözoğlu'nun ekibi de gidecek. Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Aurelio ve kaleci antrenörü Kraft'a teşekkür edilecek.

Fenerbahçe'de kadro sil baştan değişiyor! 12 yolcu ve 6 yeni transfer...

Sarı-lacivertlilerin, forvete Vedat Muriç ve Suzuki, sol beke Umut Meraş, sağ beke Mert Müldür, kanada Onyekuru, stopere ise John Brooks'la ilgilendiği iddia ediliyor.