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Galatasaray ile Trabzonspor arasında büyük savaş! Fatih Terim kalırsa o isim alınacak

Süper Lig'de sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık ve teknik direktörlük konusunda belirsizlik devam etmesine rağmen, transfer çalışmaları sürüyor. 19 Haziran'da yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı ekipte, Fatih Terim'in görevde kalması durumunda Süper Lig'de forma giyen yıldız bir ismin kadroya dahil edileceği öğrenildi. Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız ismi Trabzonspor'un da istediği belirtildi.

03.06.2021 17:06 - Son Güncelleme: 03.06.2021 17:06
Galatasaray ile Trabzonspor arasında büyük savaş! Fatih Terim kalırsa o isim alınacak

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray taraftarlarını üzerken, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray ile Trabzonspor arasında büyük savaş! Fatih Terim kalırsa o isim alınacak

Çalışmalarını bu kapsamda sürdüren sarı-kırmızılılar transferde de kolları sıvarken, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında büyük savaş! Fatih Terim kalırsa o isim alınacak

Bu isimlerden biri de geride bıraktığımız sezonda Göztepe'de etkili performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Halil Akbunar...

Galatasaray ile Trabzonspor arasında büyük savaş! Fatih Terim kalırsa o isim alınacak

Milliyet'in haberine göre; Transferin gözde ismi olan ve Trabzonspor'un da radarında yer alan milli yıldıza Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi teklif götüreceği öğrenildi.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında büyük savaş! Fatih Terim kalırsa o isim alınacak

19 Haziran'da yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı kulüpte adayların çoğu teknik direktör Fatih Terim'le çalışacağını açıklamıştı.