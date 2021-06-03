Galatasaray ile Trabzonspor arasında büyük savaş! Fatih Terim kalırsa o isim alınacak

Süper Lig'de sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık ve teknik direktörlük konusunda belirsizlik devam etmesine rağmen, transfer çalışmaları sürüyor. 19 Haziran'da yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı ekipte, Fatih Terim'in görevde kalması durumunda Süper Lig'de forma giyen yıldız bir ismin kadroya dahil edileceği öğrenildi. Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız ismi Trabzonspor'un da istediği belirtildi.

03.06.2021 17:06 - Son Güncelleme: 03.06.2021 17:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





