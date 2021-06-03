Galatasaray ile Trabzonspor arasında büyük savaş! Fatih Terim kalırsa o isim alınacak
Süper Lig'de sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık ve teknik direktörlük konusunda belirsizlik devam etmesine rağmen, transfer çalışmaları sürüyor. 19 Haziran'da yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı ekipte, Fatih Terim'in görevde kalması durumunda Süper Lig'de forma giyen yıldız bir ismin kadroya dahil edileceği öğrenildi. Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız ismi Trabzonspor'un da istediği belirtildi.
03.06.2021 17:06
- Son Güncelleme: 03.06.2021 17:06
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray taraftarlarını üzerken, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak.
Çalışmalarını bu kapsamda sürdüren sarı-kırmızılılar transferde de kolları sıvarken, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.
Bu isimlerden biri de geride bıraktığımız sezonda Göztepe'de etkili performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Halil Akbunar...
Milliyet'in haberine göre; Transferin gözde ismi olan ve Trabzonspor'un da radarında yer alan milli yıldıza Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi teklif götüreceği öğrenildi.
19 Haziran'da yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı kulüpte adayların çoğu teknik direktör Fatih Terim'le çalışacağını açıklamıştı.