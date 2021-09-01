Milliler sürpriz istemiyor! İşte Türkiye - Karadağ maçı muhtemel 11'leri...
Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruptaki 4. maçına çıkıyor. İlk 3 maçta 7 puanla zirvede yer alan milliler, Karadağ'ı konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesi Şenol Güneş kafasındaki 11'i belirledi. İşte Türkiye - Karadağ maçının muhtemel 11'leri...
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.
RAKİBİMİZİN 6 PUANI VAR
Ay-Yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip. Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.
596'NCI RANDEVU
Ay-Yıldızlılar, Karadağ maçıyla tarihinde 596. kez sahaya çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde 319'u resmi, 276'sı özel 595 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı. Milliler, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 790 gol attı, kalesinde 851 gol gördü.