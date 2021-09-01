Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Orta sahaya 6 aday birden...
Son dakika Galatasaray haberleri | Avrupa'da transfer sezonu sona ererken, Türkiye'de ise 8 Eylül'e kadar sürecek. Transfer döneminin bitmesine günler kala orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte 6 ismin adı ön plana çıktı. İşte son detaylar...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından orta saha takviyesinin oldukça önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirmişti. Sarı-kırmızılılar 6 numara için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'da transferin bitmesinden sonra kulüplerin kadroları ile ilgili kararını bekleyen Galatasaray bütün ihtimalleri değerlendiriyor. Şu anda listede 6 isim öne çıktı.
GEDSON FERNANDES
Galatasaray geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Gedson Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak istiyor. Ancak Portekiz ekibi Benfica, Gedson Fernandes için Galatasaray'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Her şeye rağmen Gedson için ısrarını sürdüren Galatasaray, bu transfer zor olduğu için diğer alternatifler üzerine de çalışıyor.
OKAY YOKUŞLU
Galatasaray hem kalitesi hem de yerli olması sebebiyle Okay Yokuşlu'yu da gündemine aldı. Celta Vigo ile yapılan ilk görüşmelerde Okay Yokuşlu'nun bonservisiyle birlikte transfer edilebileceği bilgisine ulaşıldı. Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya 900 bin euro kiralama teklifinde bulunan Cimbom, zorunlu satın alma opsiyonunun ise 2 milyon euro olmasını istedi.
ALIOU DIENG
Aliou Dieng ismi tekrar gündeme geldi. Bonservisi Mısır'ın Al Ahli takımında bulunan 23 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu için yeni bir teklif daha yapılacağı öğrenildi. Daha önce genç oyuncuyla el sıkışan Sarı-kırmızılılar, yüksek bonservis nedeniyle beklemeye geçmişti. Ancak Dieng'in hem güçlü ve teknik oyunu hem de geleceğe yatırım planına uyması, planları değiştirdi. 23 yaşındaki Malili futbolcu için daha önce yaptığı teklif kabul edilmeyen sarı-kırmızılılar 5.5 milyon euroya kadar çıktı. Bunun kabul edilmesi halinde Dieng Galatasaray forması giyebilir.
MICHAEL SERI
Florya'da konuşulan bir diğer isim de Cimbom'a hiç yabancı değil. Sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Michael Seri, Terim'in "Oyun kurabilen, tempolu defansif orta saha" tanımı çerçevesinde tekrar gündemde. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun transferi bu kez kolay olmayacak. Çünkü İngiltere'de Premier Lig'den düşen Fulham'da, Seri son 4 maçın tamamında 90 dakika oynadı ve Londra ekibi bu periyottan 12 puan çıkardı. Buna karşın Ada kulübüyle Seri konusunda en kısa sürede irtibat kurulacağı öğrenildi.
AL MUSRATI
Galatasaray'ın gündeminde Braga'da forma giyen Al Musrati olduğu öğrenildi. Daha önce Haziran ayında Libyalı oyuncu için Portekiz ekibinin kapısını çalan Galatasaray olumlu bir dönüş alamamıştı. Vazgeçmeyen sarı-kırmızılıların Musrati için bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldığı bildirildi. Görüşmeler başladı. Fatih Terim'in, çok beğendiği Libyalı oyuncu için Galatasaray şansını sonuna kadar deneyecek.