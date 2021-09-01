Galatasaray’da transfer harekatı sürüyor! Orta sahaya 6 aday birden...

ALIOU DIENG

Aliou Dieng ismi tekrar gündeme geldi. Bonservisi Mısır'ın Al Ahli takımında bulunan 23 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu için yeni bir teklif daha yapılacağı öğrenildi. Daha önce genç oyuncuyla el sıkışan Sarı-kırmızılılar, yüksek bonservis nedeniyle beklemeye geçmişti. Ancak Dieng'in hem güçlü ve teknik oyunu hem de geleceğe yatırım planına uyması, planları değiştirdi. 23 yaşındaki Malili futbolcu için daha önce yaptığı teklif kabul edilmeyen sarı-kırmızılılar 5.5 milyon euroya kadar çıktı. Bunun kabul edilmesi halinde Dieng Galatasaray forması giyebilir.