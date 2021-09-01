Falcao Galatasaray'dan bir golüne karşılık 7 milyon 500 bin lira kazandı!
Galatasaray, yıldız golcüsü ile yollarını ayırdı… Kolombiyalı yıldız, Sarı-Kırmızılı takımda önemli bir gelirin sahibi oldu. Radamel Falcao, Galatasaray'dan iki sezonda 150 milyon lira kazandı. Aslan'dan 150 milyon lira kazanan Falcao'nun bir golü 7 milyon 500 bin liraya gelmiş oldu.
01.09.2021 13:55
- Son Güncelleme: 01.09.2021 14:05
Sarı-Kırmızılılar, Falcao transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya yıllık 5 milyon Euro garanti ücret verileceğini duyurmuştu. Bu rakam ekstra primlerle 7 milyon Euro'yu buluyordu.
Ancak Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao'nun G.Saray'dan aldığı maaşla ilgili geçtiğimiz günlerde net açıklama yapmıştı. Elmas, Falcao'nun maliyetinin vergilerle birlikte 9.5 milyon dolar olduğunu açıkladı.