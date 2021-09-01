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Falcao Galatasaray'dan bir golüne karşılık 7 milyon 500 bin lira kazandı!

Galatasaray, yıldız golcüsü ile yollarını ayırdı&hellip; Kolombiyalı yıldız, Sarı-Kırmızılı takımda önemli bir gelirin sahibi oldu. Radamel Falcao, Galatasaray'dan iki sezonda 150 milyon lira kazandı. Aslan'dan 150 milyon lira kazanan Falcao'nun bir golü 7 milyon 500 bin liraya gelmiş oldu.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
01.09.2021 13:55 - Son Güncelleme: 01.09.2021 14:05
Falcao Galatasaray’dan bir golüne karşılık 7 milyon 500 bin lira kazandı!

Sarı-Kırmızılılar, Falcao transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya yıllık 5 milyon Euro garanti ücret verileceğini duyurmuştu. Bu rakam ekstra primlerle 7 milyon Euro'yu buluyordu.

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Falcao Galatasaray’dan bir golüne karşılık 7 milyon 500 bin lira kazandı!

Ancak Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao'nun G.Saray'dan aldığı maaşla ilgili geçtiğimiz günlerde net açıklama yapmıştı. Elmas, Falcao'nun maliyetinin vergilerle birlikte 9.5 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Falcao Galatasaray’dan bir golüne karşılık 7 milyon 500 bin lira kazandı!

Galatasaray'da forma giyen tecrübeli oyuncu sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçırdı.

Falcao Galatasaray’dan bir golüne karşılık 7 milyon 500 bin lira kazandı!

Falcao, Cimbom'da 43 maç forma giydi. 27 kez ilk 11'de oynadı. 20 kez fileleri havalandırdı.

Falcao Galatasaray’dan bir golüne karşılık 7 milyon 500 bin lira kazandı!

Aslan'dan 150 milyon lira kazanan Falcao'nun bir golü 7 milyon 500 bin liraya gelmiş oldu.

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