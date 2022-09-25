Milli Takım prestij maçında! İşte Faroe Adaları - Türkiye maçı muhtemel 11’leri...

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 6. ve son maçında bugün Faroe Adaları'na konuk olacak. Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den yayımlanacak. Maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Ay-yıldızlılarda cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal forma giyemeyecek.

FAROE ADALARI 5 PUANDA

Öte yandan bu maç milliler için tamamen prestij önemi taşıyacak. Ay yıldızlılar grupta sırasıyla Faroe Adaları'nı 4-0, Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi. Faroe Adaları ise 5 puanla 3. sırada.