Fenerbahçe'de B planı devrede! Yeni hoca böyle açıklanacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de yeni hocanın açıklanmasına artık sadece günler kaldı. Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında yeni hocanın haziran aynının son haftasında duyurulacağını açıklamıştı. Benitez, Pellegrini, Zlatko Dalic, Favre, Marco Silva ve Fonseca gibi isimlerle temas kuran sarı-lacivertli ekipte 2 yeni isim daha gündeme geldi. Şu anda EURO 2020'de olan adaylardan biri Fenerbahçe yönetiminin b planı olmuş durumda. İşte detaylar...
20.06.2021 09:47
- Son Güncelleme: 20.06.2021 09:47
F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un kulüp muhabirleriyle yaptığı basın toplantısında, 2021-22 futbol sezonunda sarı lacivertli takımın başında kimin olacağı konusunun 21 Haziran'a kadar netleşeceğini belirtmişti.
Tüm camia teknik direktör isminin pazartesi günü açıklanmasını beklerken aday isimlere her gün yenileri katılıyor.
Bu nedenle kulübün tıpkı Serdar Dursun transferinde olduğu gibi sessiz ve derinden gidip bir anda herkesi şaşırtan bir açıklamayla yeni hocanın adını duyurması bekleniyor.
Listeye son olarak Slaven Biliç, Igor Angelovski ve Christoph Daum da girdi.
B PLANI ANGELOVSKI VE DAUM
Sarı lacivertlilerle 2016 yılından bu yana adı anılan Slaven Bilic ocak ayından bu yana Beijing Guoan'ın başında... Hırvat teknik adam Çin ekibiyle Aralık 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunması, F.Bahçe ile anlaşmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor.