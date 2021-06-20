Fenerbahçe'de B planı devrede! Yeni hoca böyle açıklanacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de yeni hocanın açıklanmasına artık sadece günler kaldı. Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında yeni hocanın haziran aynının son haftasında duyurulacağını açıklamıştı. Benitez, Pellegrini, Zlatko Dalic, Favre, Marco Silva ve Fonseca gibi isimlerle temas kuran sarı-lacivertli ekipte 2 yeni isim daha gündeme geldi. Şu anda EURO 2020'de olan adaylardan biri Fenerbahçe yönetiminin b planı olmuş durumda. İşte detaylar...

20.06.2021 09:47 - Son Güncelleme: 20.06.2021 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





