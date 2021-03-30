Milli Takım Letonya engelinde! İşte Türkiye - Letonya maçının 11'leri...
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne fırtına gibi bir başlangıç yapan Türkiye, bu kez Letonya engelini aşmak için sahaya çıkacak. Bugün Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye - Letonya maçı saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi A Milli Takım kadrosunda bulunan 8 isim sakatlık ve hastalık nedeniyle kamptan ayrılırken yerlerine 3 yeni isim dahil edildi. İşte Türkiye - Letonya maçının muhtemel 11'leri...
Hollanda ve Norveç galibiyetleri ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne süper bir başlangıç yapan A Milli Takım, G Grubu'nda bugün 3. maçına çıkacak. Liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk iki maçında Karadağ ve Hollanda'ya boyun eğen Letonya'yı ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan bu karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.
Norveç maçının 11 ile sahaya çıkması beklenen Türkiye'de kaleyi Uğurcan koruyacak. Savunma dörtlüsünde Mert-KaanÇağlar- Umut görev yapacak. Ortada Okay-Ozan, kanatlarda Hakan-Kenan, forvet arkasında Yusuf, en uçta ise Burak oynayacak. Bu arada karşılaşmayı yönetecek olan Polonyalı hakem Daniel Stefanski, ilk kez A Milli Takım'ın bir maçında düdük çalacak.