Bugünkü
Takvim

Milli Takım Letonya engelinde! İşte Türkiye - Letonya maçının 11'leri...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne fırtına gibi bir başlangıç yapan Türkiye, bu kez Letonya engelini aşmak için sahaya çıkacak. Bugün Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye - Letonya maçı saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi A Milli Takım kadrosunda bulunan 8 isim sakatlık ve hastalık nedeniyle kamptan ayrılırken yerlerine 3 yeni isim dahil edildi. İşte Türkiye - Letonya maçının muhtemel 11'leri...

30.03.2021 10:23 - Son Güncelleme: 30.03.2021 10:23
Milli Takım Letonya engelinde! İşte Türkiye - Letonya maçının 11'leri...

Hollanda ve Norveç galibiyetleri ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne süper bir başlangıç yapan A Milli Takım, G Grubu'nda bugün 3. maçına çıkacak. Liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk iki maçında Karadağ ve Hollanda'ya boyun eğen Letonya'yı ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan bu karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Takım Letonya engelinde! İşte Türkiye - Letonya maçının 11'leri...

Norveç maçının 11 ile sahaya çıkması beklenen Türkiye'de kaleyi Uğurcan koruyacak. Savunma dörtlüsünde Mert-KaanÇağlar- Umut görev yapacak. Ortada Okay-Ozan, kanatlarda Hakan-Kenan, forvet arkasında Yusuf, en uçta ise Burak oynayacak. Bu arada karşılaşmayı yönetecek olan Polonyalı hakem Daniel Stefanski, ilk kez A Milli Takım'ın bir maçında düdük çalacak.

Milli Takım Letonya engelinde! İşte Türkiye - Letonya maçının 11'leri...

Ay-Yıldızlı ekibimiz, bugün tarihindeki 589. maçına çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynadı. Milliler, 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi aldı.

Milli Takım Letonya engelinde! İşte Türkiye - Letonya maçının 11'leri...

A Milli Takımımız, tarihi boyunca oynadığı 588 karşılaşmada 782 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmalarda kalesinde ise toplam 839 gol gördü.

İŞTE TÜRKİYE - LETONYA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Milli Takım Letonya engelinde! İşte Türkiye - Letonya maçının 11'leri...

TÜRKİYE

UĞURCAN ÇAKIR