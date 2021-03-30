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Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi! İmza onaya bağlı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile gol yollarında etkili olmuştu. Mısırlı yıldız attığı gollerle adeta şov yaparken, dünya devlerinin de dikkatini çekti. Manchester United ve Lazio gibi takımların Mostafa Mohamed için devrede olduğu iddiaları sonrası Galatasaray'ın opsiyon hakkı bir kez daha gündeme geldi. İşte detaylar...

30.03.2021 10:28 - Son Güncelleme: 30.03.2021 10:28
Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi! İmza onaya bağlı...

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna birçok isim sarı kırmızılılarda Belhanda ile yollar ayrılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi! İmza onaya bağlı...

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi, Falcao'nun sakatlıktan dönüşü ve yeni golcü Mohamed'in formda olmasından dolayı taktik anlayışında değişikliğe gitti ve çift forvete döndü. Öte yandan Mohamed ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi! İmza onaya bağlı...

Mısır basınının haberine göre, Manchester United, Zamalek'e Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili mukavele detaylarını sordu ve ilgisini iletti. Satın alma opsiyonu Galatasaray'da olmasına rağmen Mohamed'in yakın bir arkadaşı, "Opsiyon maddesinin aktif hale gelmesi, Mostafa'nın onayına bağlı." şeklinde konuştu.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi! İmza onaya bağlı...

"MOHAMED'E BAĞLI"
Aynı kaynak, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın opsiyonu kullanmasına onay vermezse Zamalek'e dönüp sonrasında da kulübünün iyi bir para kazanmasını sağlayabilir. Çünkü Zamalek'e karşı büyük bir sevgisi ve saygısı var." dedi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi! İmza onaya bağlı...

YABANCI DİL ADIMI
Mostafa Mohamed, saha içindeki performansının yanı sıra kişisel gelişimine de önem veriyor. Milliyet'in haberine göre golcü futbolcu, futbolun dilini iyi konuşmanın yanı sıra yabancı dil konusunda da olumlu adımlar attı.