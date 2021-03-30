Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi! İmza onaya bağlı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile gol yollarında etkili olmuştu. Mısırlı yıldız attığı gollerle adeta şov yaparken, dünya devlerinin de dikkatini çekti. Manchester United ve Lazio gibi takımların Mostafa Mohamed için devrede olduğu iddiaları sonrası Galatasaray'ın opsiyon hakkı bir kez daha gündeme geldi. İşte detaylar...

30.03.2021 10:28 - Son Güncelleme: 30.03.2021 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





