İspanyollar Falcao'nun yeni takımını duyurdu! Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıyor...
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao'nun sezon sonu gideceği takımı İspanyol basını duyurdu. Yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray'ın da yollarını ayırmayı planladığı Kolombiyalı golcünün ABD'ye gideceği iddia edildi.
29.03.2021 16:15
- Son Güncelleme: 29.03.2021 16:15
Galatasaray'a rüya gibi bir başlangıç yapan ve binlerce kişinin önünde kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Radamel Falcao için yolun sonuna gelindi.
Kolombiyalı golcünün, sezonun sona ermesiyle beraber yeni takımına imzayı atacağı iddia edildi.
MAAŞI BÜYÜK PROBLEMDİ
Futbol endüstrisi, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle büyük mali problemlerle karşılaşırken, Radamel Falcao'nun yıllık kazandığı 5 milyon euro da Cimbom'u önemli derecede sarsıyordu.
2020-21 sezonu ara transfer döneminde de Galatasaray ile ayrılığı gündeme gelen Falcao'nun sakatlığı nedeniyle transferinin gerçekleşmediği ifade edilmişti.
Bununla beraber sarı kırmızılı kulübün yıldızının yeni durağı belli oldu.