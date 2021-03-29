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İspanyollar Falcao'nun yeni takımını duyurdu! Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıyor...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao'nun sezon sonu gideceği takımı İspanyol basını duyurdu. Yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray'ın da yollarını ayırmayı planladığı Kolombiyalı golcünün ABD'ye gideceği iddia edildi.

29.03.2021 16:15 - Son Güncelleme: 29.03.2021 16:15
İspanyollar Falcao'nun yeni takımını duyurdu! Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıyor...

Galatasaray'a rüya gibi bir başlangıç yapan ve binlerce kişinin önünde kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Radamel Falcao için yolun sonuna gelindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İspanyollar Falcao'nun yeni takımını duyurdu! Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıyor...

Kolombiyalı golcünün, sezonun sona ermesiyle beraber yeni takımına imzayı atacağı iddia edildi.

İspanyollar Falcao'nun yeni takımını duyurdu! Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıyor...

MAAŞI BÜYÜK PROBLEMDİ
Futbol endüstrisi, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle büyük mali problemlerle karşılaşırken, Radamel Falcao'nun yıllık kazandığı 5 milyon euro da Cimbom'u önemli derecede sarsıyordu.

İspanyollar Falcao'nun yeni takımını duyurdu! Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıyor...

2020-21 sezonu ara transfer döneminde de Galatasaray ile ayrılığı gündeme gelen Falcao'nun sakatlığı nedeniyle transferinin gerçekleşmediği ifade edilmişti.

İspanyollar Falcao'nun yeni takımını duyurdu! Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıyor...

Bununla beraber sarı kırmızılı kulübün yıldızının yeni durağı belli oldu.