Milli Takım EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte o hesaplama
Son dakika spor haberleri... Türkiye EURO 2020 A Grubu'nda çıktığı 2 maçta puan alamazken, toplamda 5 gol yedi ve gol atamadı. Gruptan çıkma şansını zora sokan Milli Takım için artık tek bir ihtimal kaldı. Türkiye pazar akşamı oynanacak son maçta İsviçre'yi farklı mağlup ederek averajını düzeltmek ve sonrasında diğer grup sonuçları için beklemeye geçmek zorunda. İşte detaylar...
18.06.2021 11:17
- Son Güncelleme: 18.06.2021 11:17
A Grubu'nda turnuvanın açılış karşılaşmasında İtalya'ya Roma'da 3-0 yenilen Ay-Y ıldızlılar, ikinci maçında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de Galler'e 2-0 mağlup oldu.
Artık tüm gözler, pazar günü yine Bakü'de İsviçre ile oynayacağımız gruptaki son maçımıza çevrildi. Gruplarda ilk 2 takım ile en iyi 4 üçüncü adını bir üst tura yazdıracak.
Milliler'in elbette işi zor ama ufak da olsa bir umut ışığı var. Artık sadece liderlik koltuğunu koruyacak 6 puanlı İtalya, aynı gün 4 puanlı Galler'i Roma'da ağırlayacak.
EURO 2016'DA OLMADI!
Bizim, İsviçre'yi yenmekten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor.
Yine 24 takımla oynanan EURO 2016 finallerinde D Grubu'nda Hırvatistan ve İspanya yenilgileri sonrası işimiz son maça kalmıştı.