Milli Takım EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte o hesaplama

Son dakika spor haberleri... Türkiye EURO 2020 A Grubu'nda çıktığı 2 maçta puan alamazken, toplamda 5 gol yedi ve gol atamadı. Gruptan çıkma şansını zora sokan Milli Takım için artık tek bir ihtimal kaldı. Türkiye pazar akşamı oynanacak son maçta İsviçre'yi farklı mağlup ederek averajını düzeltmek ve sonrasında diğer grup sonuçları için beklemeye geçmek zorunda. İşte detaylar...

18.06.2021 11:17 - Son Güncelleme: 18.06.2021 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





