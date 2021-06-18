Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Aaron Boupendza için dünya devleri devrede!

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Aaron Boupendza, attığı 22 golle Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlamıştı. Devre arasında Rus ekibi Krasnodar'ın 8,5 milyon Euro vererek talip olduğu yıldız isme Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Yeni adresi merak edilen golcü futbolcuya, İngiltere Premier Lig'den 2 dev kulübün talip olduğu iddia edildi.

18.06.2021 10:23 - Son Güncelleme: 18.06.2021 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





