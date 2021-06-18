Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Aaron Boupendza için dünya devleri devrede!
Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Aaron Boupendza, attığı 22 golle Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlamıştı. Devre arasında Rus ekibi Krasnodar'ın 8,5 milyon Euro vererek talip olduğu yıldız isme Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Yeni adresi merak edilen golcü futbolcuya, İngiltere Premier Lig'den 2 dev kulübün talip olduğu iddia edildi.
18.06.2021 10:23
- Son Güncelleme: 18.06.2021 10:34
Transferin gözde ismi Aaron Boupendza, Avrupa devlerini peşine taktı. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Gabonlu futbolcunun yeni takımı belli oluyor.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan 24 yaşındaki hücum oyuncusuna Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi devam ederken Avrupa'nın önemli kulüpleri de transferde devreye girdi.
KRASNODAR'I KABUL ETMEDİ!
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Hatayspor ile Krasnodar, Aaron Boupendza'nın transferi konusunda her konuda anlaşmaya varmıştı. İstediği mali şartları sağlayamayan 24 yaşındaki oyuncu sözleşmeye imza atmadı ve Hatayspor'da kaldı.
BOUPENDZA AYRILIK İÇİN İZİN İSTEDİ!
Hatayspor'un 8 milyon euro ve bonuslar karşılığında Aaron Boupendza'nın takımdan ayrılmasına onay vereceği aktarılırken golcü oyuncunun Hatayspor yönetiminden ayrılık için izin istediği ifade edildi.
ARSENAL VE TOTTENHAM DA PEŞİNDE!
Gabon Media Time'da yer alan haberde; Ayrılığına onay çıkan Boupendza'nın transferi için İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ve Fiorentina, İngiltere'den ise ezeli rakipler Tottenham ve Arsenal'in nabız yokladığı ifade edildi.
İngiliz basını geçtiğimiz aylarda Gabonlu yıldız Aubameyang'ın Arsenal yönetimine Boupendza'nın ismini verdiğini iddia etmişti ve bu haber geniş yankı uyandırmıştı. Arsenal'in Boupendza için araştırmalara başladığı kaydedildi.