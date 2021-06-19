Fenerbahçe'den rakiplerine transfer çalımı! Ezgjan Alioski için resmi teklif yapılacak

Bir yandan teknik direktör konusunu çözmek isteyen Fenerbahçe, diğer taraftan da rakiplerine transfer çalımı atmak için hamleler yapmayı sürdürüyor. Sözleşmesi sona eren yıldız isimler için geç kalmak istemeyen Fenerbahçe, EURO 2020'de vitrine çıkan, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgi gösterdiği Makedon sol bek Ezgjan Alioski için dört koldan atak yapıyor.

19.06.2021 10:30 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





