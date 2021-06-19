Fenerbahçe'den rakiplerine transfer çalımı! Ezgjan Alioski için resmi teklif yapılacak
Bir yandan teknik direktör konusunu çözmek isteyen Fenerbahçe, diğer taraftan da rakiplerine transfer çalımı atmak için hamleler yapmayı sürdürüyor. Sözleşmesi sona eren yıldız isimler için geç kalmak istemeyen Fenerbahçe, EURO 2020'de vitrine çıkan, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgi gösterdiği Makedon sol bek Ezgjan Alioski için dört koldan atak yapıyor.
19.06.2021 10:30
- Son Güncelleme:
Sol bekte Caner Erkin'den savunma anlamda, Filip Novak'tan ise genel olarak geçtiğimiz sezon tam randıman alamayan Fenerbahçe bu mevki için Ezgjan Alioski'yi gündemine aldı.
Sarı lacivertlilerin Leeds United ile sözleşmesi sona eren Makedon oyuncunun menajeri ile temas kurup şartlarını sorduğu ifade edildi.
29 yaşındaki futbolcuya, Leeds de yeni kontrat önerirken pek çok takım da radarına almış durumda. Fenerbahçe'nin şartların uygun olması halinde Alioski'ye resmi teklif sunması bekleniyor.
YILDIZI PARLIYOR
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 36 maçta forma giyen Makedon bek, 2 gol+3 asistlik performans sergiledi. Orta sahanın solunda ve merkez orta saha olarak da görev yapabilen Ezgjan Alioski; kariyerinde FC Lugano, BSC Young Boys, FC Schaffhausen takımlarında da oynadı.
Toplamda 317 resmi karşılaşmaya çıkıp, 46 gol ve 42 asistlik istatistik yakaladı. Kuzey Makedonya'nın Euro 2020 kadrosunda da yer alan oyuncu, gruplarındaki iki maçta da 90 dakika sahada kaldı. Ukrayna'ya gol attı.