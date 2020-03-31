Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! "Fatih Terim'in hemen taburcu olması..."
Dünya geneline hızla yayılan ve yaklaşık 800 bin kişiye bulaşan koronavirüs salgını, Galatasaray'ı da etkilemişti. Galatasaray yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın yanı sıra, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de hastalığa yakalanmıştı. Hastanedeki tedavi süreci sona eren Fatih Terim, dün taburcu edilerek evine gönderildi. Sosyal medyada Terim'in taburcu olmasının ardından birçok paylaşım yapılırken, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da konu ile alakalı olarak katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Hastaneden yapılan açıklamada "23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. DR. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle." ifadelerine yer verildi.