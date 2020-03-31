Haberler Galeri Spor Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! "Fatih Terim'in hemen taburcu olması..."

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! "Fatih Terim'in hemen taburcu olması..."

Dünya geneline hızla yayılan ve yaklaşık 800 bin kişiye bulaşan koronavirüs salgını, Galatasaray'ı da etkilemişti. Galatasaray yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın yanı sıra, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de hastalığa yakalanmıştı. Hastanedeki tedavi süreci sona eren Fatih Terim, dün taburcu edilerek evine gönderildi. Sosyal medyada Terim'in taburcu olmasının ardından birçok paylaşım yapılırken, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da konu ile alakalı olarak katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

31.03.2020 10:53 - Son Güncelleme: 31.03.2020 10:53
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! Fatih Terim'in hemen taburcu olması...

23 Mart tarihinden itibaren hastanede yatan İmparator, 14 gün süre boyunca tedbir amaçlı evde karantina altında kalacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! Fatih Terim'in hemen taburcu olması...

Hastaneden yapılan açıklamada "23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. DR. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! Fatih Terim'in hemen taburcu olması...

İLK 4 GÜN NASILDI?
1. Gün - Fatih Terim, COVID19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
2. Gün - Özel bir hastanede karantina altına alındı.
3. Gün - "İyiyim, inşallah daha da iyi olacağım" dedi.
4. Gün - Corona virüsü spor camiasından kaptığı iddia edildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! Fatih Terim'in hemen taburcu olması...

GÜZEL HABERLER GELDİ
5. Gün - Kızı Buse Terim, babasının durumunun iyiye gittiğini söyledi.
6. Gün - Spor Arena'ya konuşan Rıza Çalımbay, öksürük şikayetinin bittiğini açıkladı.
7. Gün - Öksürüğü tamamen geçen Fatih Terim'e yeni bir test yapıldı.
8. Gün - Hastaneden taburcu oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! Fatih Terim'in hemen taburcu olması...

Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in taburcu edilmesi hakkında konuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın bu anısı herkesi güldürdü! Meğer herkesi kandırmış
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın bu anısı herkesi güldürdü! Meğer herkesi kandırmış