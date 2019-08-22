Milan'ın genç yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transferde son dakika hareketliliği yaşanıyor. Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala kadrosundaki eksikleri gidermek için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir isim masaya geldi. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda orta saha arayışı devam eden Fenerbahçe, Milan'dan ayrılan genç yıldız için nabız yokladı. İşte o transfer gelişmesine ilişkin detaylar...

22.08.2019 10:05 - Son Güncelleme: 22.08.2019 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





