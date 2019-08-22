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Milan'ın genç yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transferde son dakika hareketliliği yaşanıyor. Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala kadrosundaki eksikleri gidermek için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir isim masaya geldi. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda orta saha arayışı devam eden Fenerbahçe, Milan'dan ayrılan genç yıldız için nabız yokladı. İşte o transfer gelişmesine ilişkin detaylar...

22.08.2019 10:05 - Son Güncelleme: 22.08.2019 10:06
Milan'ın genç yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.

Milan'ın genç yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Transfer sezonunun bitmesine az bir zaman kala atağa kalkan sarı-lacivertliler listedeki isimler için hummalı bir çalışma içine girdi.

Milan'ın genç yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de ilk haftadan şampiyonluk havasına giren sarı-lacivertlilerde bu havanın artarak devam etmesini isteyen Başkan Ali Koç transfer taarruzuna başladı.

Milan'ın genç yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmayların Kolarov ve Gustavo ısrarı devam ederken gündeme başka bir bomba düştü.

Milan'ın genç yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Milan'dan ayrılan futbolcunun özellikle orta saha transferi için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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