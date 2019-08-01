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Milan'ın Arjantinli yıldızı Galatasaray'a

Galatasaray'da yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Fatih Terim, Falcao transferinin bir an önce bitirilmesini isterken orta sahaya bir takviye daha istedi. Banega transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotasını bir başka Arjantinli'ye çeviren sarı-kırmızılı ekip Milan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

01.08.2019 11:06 - Son Güncelleme: 01.08.2019 11:12
Milan'ın Arjantinli yıldızı Galatasaray'a

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Milan'ın Arjantinli yıldızı Galatasaray'a

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar birçok yıldız isim ile temas halinde.

Milan'ın Arjantinli yıldızı Galatasaray'a

Görüştüğü isimlerde sona gelen Galatasaray yönetimi yıldız futbolculara bir bir imza attıracak.

Milan'ın Arjantinli yıldızı Galatasaray'a

Fernando'yu Sevilla'ya satan sarı-kırmızılılar Brezilyalı futbolcunun yerini Michael Seri ile doldurmuştu.

Milan'ın Arjantinli yıldızı Galatasaray'a

Kolombiyalı süper star Radamel Falcao'yu kadrosuna katarak transferde sükse yapmayı planlayan Aslan'ın diğer hedefi İtalya'dan.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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