Milan'ın Arjantinli yıldızı Galatasaray'a

Galatasaray'da yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Fatih Terim, Falcao transferinin bir an önce bitirilmesini isterken orta sahaya bir takviye daha istedi. Banega transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotasını bir başka Arjantinli'ye çeviren sarı-kırmızılı ekip Milan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

01.08.2019 11:06 - Son Güncelleme: 01.08.2019 11:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





