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Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte Galatasaray'ın paylaşacağı para... Son dakika transfer haberleri

Geride bıraktığımız sezon arasında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Diagne konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray, Senagalli'yi elden çıkarıyor. Satışı yılan hikayesine Mbaye Diagne'de son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Diagne'nin yeni adresi neresi olacak?​ İşte Galatasaray'ın Diagne'den kazanacağı para ve Senegalli oyuncunun yeni takımı...

01.08.2019 16:21 - Son Güncelleme: 01.08.2019 16:21
Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte Galatasaray'ın paylaşacağı para... Son dakika transfer haberleri

Ve Diagne de anlaşma tamam! Sarı kırmızılı takım ile yollarını ayıracak olan golcü futbolcu özel eşyalarını hazırlattı.

Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte Galatasaray'ın paylaşacağı para... Son dakika transfer haberleri

Peki, Diagne'nin yeni adresi neresi olacak? Senegalli oyuncu, sarı kırmızılılara ne kadar kazandıracak? İşte soruların yanıtı ve ayrıntılar...

Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte Galatasaray'ın paylaşacağı para... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da geçtiğimiz günlerde Diagne'nin kıymetini bulmadan satmayacaklarını vurgulamıştı

Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte Galatasaray'ın paylaşacağı para... Son dakika transfer haberleri

Albayrak, Diagne ile ilgili sözlerinin devamında şunları söylemişti:

Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte Galatasaray'ın paylaşacağı para... Son dakika transfer haberleri

'İlla ki satacağız' diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz. Değerini bulmayan futbolcuyu vermemiz söz konusu değil."

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