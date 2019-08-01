Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte Galatasaray'ın paylaşacağı para... Son dakika transfer haberleri
Geride bıraktığımız sezon arasında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Diagne konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray, Senagalli'yi elden çıkarıyor. Satışı yılan hikayesine Mbaye Diagne'de son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Diagne'nin yeni adresi neresi olacak? İşte Galatasaray'ın Diagne'den kazanacağı para ve Senegalli oyuncunun yeni takımı...
01.08.2019 16:21
- Son Güncelleme: 01.08.2019 16:21
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