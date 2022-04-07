Miguel Crespo bir ilkin peşinde! Alex de Souza'dan sonra 10 yıllık özlem...
Miguel Crespo, Alex de Souza'dan sonra bir ilkin peşinde... Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Miguel Crespo gözünü yine derbiye çevirdi. Başarılı oyuncu Pazar günü Kadıköy'de oynanacak derbi maçta da fşleleri havalandırarak Alex de Souza sonrası Sarı-Lacivertli takımda bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Miguel Crespo gözünü yine derbiye çevirdi.
Fenerbahçe'ye sezon başında Portekiz'in Estoril takımından transfer edilen ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri Miguel Crespo, Sarı-Lacivertliler'in ligde Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçta takımının en önemli kozlarından biri olacak.
MİGUEL CRESPO ALEX DE SOUZA'DAN SONRA BİR İLKİN PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta duraklama anlarında attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü kaydeden ve taraftarları sevince boğan Crespo, Pazar günü Kadıköy'de oynanacak derbi maçta da ezeli rakiplerinin ağlarını havalandırarak Alex de Souza sonrası bir ilki gerçekleştirmek istiyor.
Miguel Crespo, Pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan derbi maçta Galatasaray ağlarını sarsarak ezeli rakiplerine karşı Alex de Souza sonrası aynı sezonda ligde hem iç sahada hem de dış sahada gol sevinci yaşayan Fenerbahçeli futbolcu olmayı hedefliyor.
10 yıl sonra Galatasaray'a hem iç sahada hem de deplasmanda gol atan Fenerbahçeli futbolcu olmak için çabalayan Crespo'nun dev maç öncesi idmanlarda ekstra şut çalışması yaptığı da belirtiliyor.