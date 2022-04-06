RAMAZAN İMSAKİYE
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Karim Benzema'nın gecesi! Real Madrid'in yıldızı Chelsea'yi yıktı

Karim Benzema'nın gecesi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Çeyrek final ilk maçlarıyla devam etti. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşmaya Real Madrid Karim Benzema'nın atttığı gollerle 3-1 mağlup etti.

06.04.2022 23:57 - Son Güncelleme: 07.04.2022 00:17
Karim Benzema’nın gecesi! Real Madrid’in yıldızı Chelsea’yi yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi deplasmanda Karim Benzenma'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantajı kaptı.

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Karim Benzema’nın gecesi! Real Madrid’in yıldızı Chelsea’yi yıktı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea sahasında Real Madrid'i konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada konuk ekip Benzema'nın 21 ve 24'üncü dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Karim Benzema’nın gecesi! Real Madrid’in yıldızı Chelsea’yi yıktı

İngiliz ekibi bu gole 40'ıncı dakikada Havertz ile cevap verdi ve mücadelenin ilk yarısı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karim Benzema’nın gecesi! Real Madrid’in yıldızı Chelsea’yi yıktı

İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan Benzema, takımının ve kendisinin 3'üncü golünü atarak skoru tayin etti: 1-3.

Karim Benzema’nın gecesi! Real Madrid’in yıldızı Chelsea’yi yıktı

BENZEMA'DAN ÜST ÜSTE 2'NCİ HATTRİCK

Gösterdiği performansla bu sezon dikkatleri üstüne çeken Benzema, takımını sırtlamaya devam ediyor. Fransız golcü, Chelsea karşısında attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

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