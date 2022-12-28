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Bileti kesildi! Halil Dervişoğlu Türkiye'ye geri dönüyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Halil Dervişoğlu İngiltere'de yokları oynuyor&hellip; Sarı-Kırmızılı forma altında mücadele eden ve sonrasında İngiltere'ye giden Halil Dervişoğlu ocak ayında yeniden Süper Lig'e dönebilir. Genç oyuncunun menajerinin yıldız ismi Süper Lig'i etkili ekiplerine önerdiği öğrenildi.

Onur Koçhan
Özel haber
takvim.com.tr
28.12.2022 12:48 - Son Güncelleme: 28.12.2022 12:48
Bileti kesildi! Halil Dervişoğlu Türkiye’ye geri dönüyor

Galatasaray'ın eski yıldızı, İngiltere'de yokları oynuyor… İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'de kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu Ada'da bir türlü istediği performansı yakalayamadı. İngiliz ekibinin de bir türlü verim alamadığı oyuncusuyla yollarını ayıracağı belirtildi.

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Bileti kesildi! Halil Dervişoğlu Türkiye’ye geri dönüyor

HALİL DERVİŞOĞLU SÜPER LİG EKİPLERİNE ÖNERİLDİ

23 yaşındaki santrafor bu sezon Burnley'de 6 lig maçında 60 dakika görev aldı ve 1 gol atabildi.

Bileti kesildi! Halil Dervişoğlu Türkiye’ye geri dönüyor

Halil Dervişoğlu'nun menajeri Ersan Dervişoğlu'nun, oyuncusunu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a teklif ettiği öğrenildi. Halil Dervişoğlu'nun da yeniden Süper Lig'e dönmeye istekli olduğu belirtildi.

Bileti kesildi! Halil Dervişoğlu Türkiye’ye geri dönüyor

Bonservisi Premier Lig ekibi Brentford'ta olan Halil Dervişoğlu'nun Ocak ayında başka bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bileti kesildi! Halil Dervişoğlu Türkiye’ye geri dönüyor

Brentford'un sözleşmesi 2024 yılında sona erecek oyuncusunu bonservisiyle elinden çıkarması bekleniyor.

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