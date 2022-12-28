Bileti kesildi! Halil Dervişoğlu Türkiye’ye geri dönüyor

Galatasaray'ın eski yıldızı, İngiltere'de yokları oynuyor… İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'de kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu Ada'da bir türlü istediği performansı yakalayamadı. İngiliz ekibinin de bir türlü verim alamadığı oyuncusuyla yollarını ayıracağı belirtildi.