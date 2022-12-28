Bileti kesildi! Halil Dervişoğlu Türkiye'ye geri dönüyor
Galatasaray'ın eski yıldızı Halil Dervişoğlu İngiltere'de yokları oynuyor… Sarı-Kırmızılı forma altında mücadele eden ve sonrasında İngiltere'ye giden Halil Dervişoğlu ocak ayında yeniden Süper Lig'e dönebilir. Genç oyuncunun menajerinin yıldız ismi Süper Lig'i etkili ekiplerine önerdiği öğrenildi.
28.12.2022 12:48 - Son Güncelleme: 28.12.2022 12:48
Galatasaray'ın eski yıldızı, İngiltere'de yokları oynuyor… İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'de kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu Ada'da bir türlü istediği performansı yakalayamadı. İngiliz ekibinin de bir türlü verim alamadığı oyuncusuyla yollarını ayıracağı belirtildi.
Halil Dervişoğlu'nun menajeri Ersan Dervişoğlu'nun, oyuncusunu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a teklif ettiği öğrenildi. Halil Dervişoğlu'nun da yeniden Süper Lig'e dönmeye istekli olduğu belirtildi.
Bonservisi Premier Lig ekibi Brentford'ta olan Halil Dervişoğlu'nun Ocak ayında başka bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.