Michy Batshuayi hedef oldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtan performans
Michy Batshuayi hedef oldu... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, kupadan elendi. Beşiktaş'ın forveti Michy Batshuayi'nin performansı taraftarı çileden çıkardı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran taraftarlar Belçikalı futbolcuyu yerden yere vurdu. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...
02.03.2022 23:53 - Son Güncelleme: 02.03.2022 23:57
Michy Batshuayi hedef oldu... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, kupadan elendi. Beşiktaş'ın forveti Michy Batshuayi'nin performansı taraftarı çileden çıkardı.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 6. dakikasında Gavranovic'in golüyle öne geçen Kayserispor'a Beşiktaş, 43. dakikada Valentin Rosier ile cevap verdi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.