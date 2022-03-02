Vav TV İzle
Haberler Spor Michy Batshuayi hedef oldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtan performans

Michy Batshuayi hedef oldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtan performans

Michy Batshuayi hedef oldu... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, kupadan elendi. Beşiktaş'ın forveti Michy Batshuayi'nin performansı taraftarı çileden çıkardı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran taraftarlar Belçikalı futbolcuyu yerden yere vurdu. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...

02.03.2022 23:53 - Son Güncelleme: 02.03.2022 23:57
Michy Batshuayi hedef oldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtan performans

Michy Batshuayi hedef oldu... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, kupadan elendi. Beşiktaş'ın forveti Michy Batshuayi'nin performansı taraftarı çileden çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Michy Batshuayi hedef oldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtan performans

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 6. dakikasında Gavranovic'in golüyle öne geçen Kayserispor'a Beşiktaş, 43. dakikada Valentin Rosier ile cevap verdi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Michy Batshuayi hedef oldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtan performans

65. dakikada Cardoso'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak, kupada yarı finale adını yazdırdı.

Kayserispor, yarı finalde Trabzonspor ile mücadele edecek.

Michy Batshuayi hedef oldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtan performans

ROSİER BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Mücadelenin 43. dakikasında attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren Fransız futbolcu, 29 resmi mücadelede gol atamamıştı.

Michy Batshuayi hedef oldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtan performans

Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon Tarsus İdmanyurdu ile oynanan kupa maçında attığı golle kariyerinin ilk resmi golünü kaydetmişti.

SON DAKİKA