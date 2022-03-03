Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası yıldız isimler için şok sözler: Sahada turist gibi gezdiler
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda evinde Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, 2-1'lik skorla yenilerek elendi. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlı yıldızlara tepki vardı. Spor yazarları da maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
SİNAN VARDAR - STRATEJİK HATA
Beşiktaş maçın yaklaşık 70 dakikasında öyle bir baskı kurdu ki; belki bu sezonun en iyi performansıydı. Peki Beşiktaş neden elendi? Kupa maçında gereksiz riske girip, savunmayı unutursanız elenirsiniz.
Neticeye değil, haticeye bakarsak... Ghezzal olmak üzere Beşiktaş müthiş bir enerjiyi sahaya sürdü. Kartal, Rosier ve Umut'la sağlı sollu ataklarla rakibini bunaltırken Ghezzal 22 futbolcu arasında sanki krallığını ilan eder gibiydi. Cezayirli sihirbaz, Beşiktaş'ı harika yönetirken onu izlemeye doyum olmaz dakikalar başlıyordu.
Atiba her zamanki gibi dikine kaleye giderken, Kenan ve Alex de seri paslarla Kayserispor savunmasının başını döndürdü. Kayserispor kalesi düştü düşecek derken kaleci Cenk ayakta duran isimdi. Batshuayi son vuruşlarda biraz becerikli olsa Beşiktaş ilk 45 dakikada fişi çekecekti. Sonradan oyuna giren Larin ve Güven de turist gibi sahada dolaşınca ne söylesek boştu. Kenan oyundan alınırken ıslığı hak etmedi ama Batshuayi sabır törpüsü...