Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası yıldız isimler için şok sözler: Sahada turist gibi gezdiler

Atiba her zamanki gibi dikine kaleye giderken, Kenan ve Alex de seri paslarla Kayserispor savunmasının başını döndürdü. Kayserispor kalesi düştü düşecek derken kaleci Cenk ayakta duran isimdi. Batshuayi son vuruşlarda biraz becerikli olsa Beşiktaş ilk 45 dakikada fişi çekecekti. Sonradan oyuna giren Larin ve Güven de turist gibi sahada dolaşınca ne söylesek boştu. Kenan oyundan alınırken ıslığı hak etmedi ama Batshuayi sabır törpüsü...