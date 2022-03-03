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Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası yıldız isimler için şok sözler: Sahada turist gibi gezdiler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda evinde Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, 2-1'lik skorla yenilerek elendi. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlı yıldızlara tepki vardı. Spor yazarları da maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

03.03.2022 09:07 - Son Güncelleme: 03.03.2022 09:07
Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası yıldız isimler için şok sözler: Sahada turist gibi gezdiler

SİNAN VARDAR - STRATEJİK HATA

Beşiktaş maçın yaklaşık 70 dakikasında öyle bir baskı kurdu ki; belki bu sezonun en iyi performansıydı. Peki Beşiktaş neden elendi? Kupa maçında gereksiz riske girip, savunmayı unutursanız elenirsiniz.

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Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası yıldız isimler için şok sözler: Sahada turist gibi gezdiler

Kupaya böylesine trajik vedayla el salladı Kara Kartal! Belki de sezonun en önemli maçı kaybedildi ve Avrupa'ya giden kısa yol kapandı.

Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası yıldız isimler için şok sözler: Sahada turist gibi gezdiler

Neticeye değil, haticeye bakarsak... Ghezzal olmak üzere Beşiktaş müthiş bir enerjiyi sahaya sürdü. Kartal, Rosier ve Umut'la sağlı sollu ataklarla rakibini bunaltırken Ghezzal 22 futbolcu arasında sanki krallığını ilan eder gibiydi. Cezayirli sihirbaz, Beşiktaş'ı harika yönetirken onu izlemeye doyum olmaz dakikalar başlıyordu.

Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası yıldız isimler için şok sözler: Sahada turist gibi gezdiler

Atiba her zamanki gibi dikine kaleye giderken, Kenan ve Alex de seri paslarla Kayserispor savunmasının başını döndürdü. Kayserispor kalesi düştü düşecek derken kaleci Cenk ayakta duran isimdi. Batshuayi son vuruşlarda biraz becerikli olsa Beşiktaş ilk 45 dakikada fişi çekecekti. Sonradan oyuna giren Larin ve Güven de turist gibi sahada dolaşınca ne söylesek boştu. Kenan oyundan alınırken ıslığı hak etmedi ama Batshuayi sabır törpüsü...

Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası yıldız isimler için şok sözler: Sahada turist gibi gezdiler

Kayseri'de Carole iki harika asiste imza atarken sahanın en iyilerinden biriydi. Hikmet Karaman'ın dün 5 önemli eksiğe rağmen, rakibinin gücüne saygı göstererek takımını yarı finale taşımasını tebrik ederim.

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